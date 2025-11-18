في الـ90+17.. العراق يفوز على الإمارات ويتأهل للملحق العالمي بسيناريو مجنون

حجز المنتخب العراقي مقعدا في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 بسيناريو قاتل على حساب الإمارات.

وفاز منتخب العراق على الإمارات 2-1 ضمن إياب المحلق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي.

وافتتح كايو لوكاس التسجيل لمنتخب الإمارات بتسديدة قوية في الدقيقة 52.

وأدرك البديل مهند علي هدف التعادل لمنتخب العراق بضربة رأسية في الدقيقة 66.

وفي الوقت القاتل احتسب حكم المباراة ركلة جزاء سجل منها أمير العماري هدف الفوز في الدقيقة 90+17.

الفوز ضمن للمنتخب العراقي التواجد في الملحق العالمي المؤهل لكاس العالم والذي يضم 6 فرق.

وانتهت مباراة الذهاب 1-1، بعدما تقدم علي الحمادي للعراق فيما سجل لوان بيريرا هدف التعادل للإمارات.

وتأهلت سلفا 8 منتخبات آسيوية إلى نهائيات كأس العالم 2026 ويتبقى محاولة واحدة لإمكانية إضافة مقعد آسيوي آخر في المونديال.

وسيقام الملحق العالمي في شهر مارس 2026 في المكسيك لحسم آخر مقعدين متأهلين للمونديال بين جميع القارات، إذ تتنافس 6 منتخبات على مقعدين فقط.

ويشارك في الملحق العالمي ستة منتخبات من مختلف القارات ليتأهل 2 فقط منهم إلى كأس العالم في النهاية.

ويتأهل صاحبا أعلى تصنيف من بين المنتخبات الـ6 مباشرة إلى النهائي في انتظار الفائزين من المباراة الأولى.

وجاءت المنتخبات كالآتي:

الكونغو الديمقراطية: ممثل إفريقيا

(العراق أو الإمارات): ممثل آسيا

بوليفيا: ممثل أمريكا الجنوبية

نيو كاليدونيا: ممثل أوقيانوسيا

ثنائي ممثل كونكاكاف (يتحدد فجر الأربعاء)