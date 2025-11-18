كرة سلة - خبر في الجول.. 300 مشجعا لكل فريق في نهائي دوري المرتبط
الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 19:07
كتب : هاني العوضي
أسفر الاجتماع الأمني الخاص بنهائي دوري كرة السلة المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري عن تحديد عدد الجمهور لكل فريق.
وعلم FilGoal.com أن الاجتماع الفني أسفر عن السماح لكل فريق بحضور 300 مشجعا له في المباريات.
وتقام مواجهة الذهاب لفريق المرتبط للناشئين تحت 18 عاما يوم 22 نوفمبر في تمام السادسة مساء.
وتقام مباراة الرجال في نفس اليوم في تمام الثامنة والنصف.
أما مباريات الإياب تقام يوم 24 نوفمبر، ويلعب الناشئين في تمام الخامسة مساء، والكبار في السابعة والنصف مساء.
وتحتضن صالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر مباريات نهائي دوري المرتبط.
وكان الأهلي تأهل لنهائي الدوري المرتبط بعد تخطي سبورتنج، بينما وصل الاتحاد للنهائي بعد التغلب على سموحة.
