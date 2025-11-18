تشكيل فلسطين - الدباغ وحمدان أساسيان أمام كاتالونا.. والنبريص وبدر بديلان

يلتقي منتخب فلسطين في مباراة ودية أمام كاتالونيا في تمام الساعة السابعة والنصف في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

وتعد تلك الودية الثانية لمنتخب فلسطين، بعدما خاض مواجهة أمام الباسك.

وكشف إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب فلسطين، تشكيل فريقه لمواجهة كاتالونا.

ويتواجد في التشكيل الأساسي حامد حمدان لاعب وسط بتروجت، وعدي الدباغ مهاجم الزمالك.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء خالد النبريص لاعب الإسماعيلي، وبدر موسى لاعب بتروجت.

ويأتي تشكيل فلسطين على النحو التالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة

الدفاع: حمد طه - عميد محاجنة - ميلاد - تيرمانيني - إيميليو سابا

الوسط: حامد حمدان - عدي خروب - أحمد القاق - مصطفى زيدان

الهجوم: عدي الدباغ - زيد القنبر

وعلى مقاعد البدلاء: مهدي عاصي - عبد الهادي ياسين - وجدي نبهان - علي ربعي - ياسر حمد - مصعب البطاط - خالد أبو الهيجا - حمزة حسين - بدر موسى - عميد صوافطة - خالد النبريص - محمود أبو وردة - تامر صيام - محمد الغول

خسر منتخب فلسطين أمام منتخب الباسك بثلاثية نظيفة في مباراة ودية حظيت بحضور جماهيري قدر بقرابة 53 ألف متفرج يوم الأحد الماضي.

وأقيمت المباراة على ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بلباو.