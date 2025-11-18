تقرير: ميلان يدرس إعادة لاعبه إلى فينورد لتسهيل ضم فولكروج في يناير

يدرس نادي ميلان إمكانية بيع سانتياجو خيمنيز مهاجم الفريق وإعادته إلى فريق فينورد من أجل تسهيل فكرة ضم نيكلاس فولكروج مهاجم وست هام.

نيكلاس فولكروج النادي : وست هام يونايتد ميلان

وكان ميلان قد ضم فولكروج م فينورد في سوق الانتقالات الشتوية هذا العام مقابل 30 مليون يورو.

ولم يقدم المهاجم المكسيكي أوراق اعتماده إذ لم ينجح في تسجيل أهداف خلال 9 مباريات بالدوري الإيطالي.

ميلان يدرس فرصة التعاقد مع فولكروج في يناير لتعزيز الهجوم

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو عن تفكير ميلان في إمكانية بيع سانتياجو خيمنيز الذي انضم من فينورد مقابل 35 مليون يورو في يناير الماضي، ما قد يدفع ماسيميليانو أليجري للبحث عن مهاجم جديد حال رحيل المكسيكي.

ويستخدم ميلان طريقة 3-5-2 في أغلب مبارياته هذا الموسم، مع إشراك رافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش وكريستوفر نكونكو في مركز المهاجم أحيانا.

وتشير التقارير إلى أن فولكروج البالغ من العمر 32 عاما يرغب في الرحيل عن وست هام في فترة الانتقالات المقبلة، ليصبح خيارا متاحا للروسونيري.

وكان ميلان قد حاول استقطابه بالفعل في صيف 2024 قبل انتقاله إلى النادي الإنجليزي، قبل أن يتجه لاحقا إلى ضم ألفارو موراتا.

وتوضح التقارير أن حالة اللاعب البدنية وعمره وسجله التهديفي المنخفض في الدوري الإنجليزي قد تجعل قيمته المالية معقولة في يناير.

وفي سياق متصل، تؤكد توتو سبورت استمرار اهتمام ميلان بروبرت ليفاندوفسكي من برشلونة، لكن خطوة كهذه تبدو غير واقعية في يناير، مع إمكانية إعادة تقييمها الصيف المقبل.