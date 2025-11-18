من أجل حلم كأس العالم.. تقرير: خطة لجاتوزو مع منتخب إيطاليا في 3 مدن مختلفة

يخطط جينارو جاتوزو لعقد ثلاث تجمعات خاصة مع لاعبي منتخب إيطاليا قبل ملحق كأس العالم في مارس.

ويأتي ذلك عبر تنظيم عشاءات جماعية في ثلاث مدن مختلفة لضمان حصوله على وقت مباشر مع اللاعبين قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

وكشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت عن نية جاتوزو لعقد هذه التجمعات من أجل تعزيز التواصل بين اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الملحق الحاسمة.

ويقود جاتوزو خطة جديدة تتضمن عقد ثلاث عشاءات جماعية للاعبين قبل فترة التوقف المقبلة: الأولى في ميلان للاعبين المتواجدين في شمال إيطاليا، والثانية في روما للاعبين المتواجدين في وسط وجنوب البلاد، والثالثة في لندن للاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي.

وتعرض منتخب إيطاليا للهزيمة بنتيجة 4-1 أمام النرويج يوم الأحد، لينهي الأزوري التصفيات في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 18 نقطة من ثماني مباريات، خلف النرويج التي حققت العلامة الكاملة.

وتشير التقارير إلى أن نقل مباريات في الدوري أو الكأس يظل خيارا مستبعدا بسبب صعوبات تنظيمية.

ويخوض الأزوري مباراته التالية في نصف نهائي الملحق يوم 26 مارس، ولن يملك جاتوزو سوى أيام قليلة للعمل مع لاعبيه خلال فترة التوقف، ما دفع اتحاد الكرة الإيطالي لمناقشة حلول مختلفة لجمع اللاعبين قبل ذلك الموعد.