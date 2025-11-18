وزير خارجية أمريكا: شراء تذكرة كأس العالم ليس ضمانا للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة

كشف ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عن عدم سير عملية حضور كأس العالم مثل النسختين الماضيتين.

وكانت روسيا وقطر قد سمحا للحاصلين على تذكرة مباريات كأس العالم دخول البلاد دون تأشيرة خاصة.

وجاء ذلك خلال جلسة جمعت كل من وزير الخارجية الأمريكي مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف ماركو روبيو وزير خارجية أمريكا في الجلسة: "من دواعي سرورنا استضافة النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم".

وأوضح "شرائك للتذكرة ليس ضمانا لحصولك على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية".

وكشف "شراء التذكرة سيتيح إمكانية الحصول على أولوية في جدولة مواعيد التقدم بطلب التأشيرة".

وستقام القرعة يوم 5 ديسمبر المقبل في مركز كينيدي في واشنطن العاصمة.

وتأهلت مصر لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.

وكان منتخب مصر قد شارك في كأس العالم للمرة الأخيرة بعام 2018 التي أقيمت في روسيا والتي توج بلقبها منتخب فرنسا.