وزير خارجية أمريكا: شراء تذكرة كأس العالم ليس ضمانا للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 18:16

كتب : FilGoal

ماركو روبيو - جياني إنفانتينو - دونالد ترامب

كشف ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عن عدم سير عملية حضور كأس العالم مثل النسختين الماضيتين.

وكانت روسيا وقطر قد سمحا للحاصلين على تذكرة مباريات كأس العالم دخول البلاد دون تأشيرة خاصة.

وجاء ذلك خلال جلسة جمعت كل من وزير الخارجية الأمريكي مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

أخبار متعلقة:
التأهل والثأر.. ألمانيا إلى كأس العالم بسداسية في مرمى سلوفاكيا العدد يرتفع إلى 34.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة هولندا تضرب ليتوانيا برباعية وتتأهل إلى كأس العالم للمرة الـ 12 رغم الإصابات الكثيرة.. مدرب اليابان: تومياسو يمكنه المشاركة في كأس العالم

وكشف ماركو روبيو وزير خارجية أمريكا في الجلسة: "من دواعي سرورنا استضافة النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم".

وأوضح "شرائك للتذكرة ليس ضمانا لحصولك على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية".

وكشف "شراء التذكرة سيتيح إمكانية الحصول على أولوية في جدولة مواعيد التقدم بطلب التأشيرة".

وستقام القرعة يوم 5 ديسمبر المقبل في مركز كينيدي في واشنطن العاصمة.

وتأهلت مصر لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.

وكان منتخب مصر قد شارك في كأس العالم للمرة الأخيرة بعام 2018 التي أقيمت في روسيا والتي توج بلقبها منتخب فرنسا.

كأس العالم أمريكا ترامب ماركو روبيو
نرشح لكم
مواجهات نارية مباشرة.. 14 مباراة حاسمة في يومين تكمل عقد الفرق المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم بعد استقرار حالته.. ساو باولو يعلن خروج أوسكار من المستشفى سكاي: انتقال تيمو فيرنر إلى الدوري الأمريكي يقترب في يناير على ملعب الإمارات.. البرازيل تفوز على السنغال وديا بثنائية دوري NBA - كيري ينفجر ويسجل 95 نقطة في 48 ساعة ضد سبيرز أنشيلوتي: فينيسيوس ورودريجو قادران على اللعب معا مثلما كان في ريال مدريد كأس العالم للناشئين - بلعروش يتألق ويقود المغرب للفوز على أمريكا بمشاركة بانزا وتألق ميسي.. الأرجنتين تهزم أنجولا بثنائية
أخر الأخبار
ثنائية لاعب فالنسيا تقود المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم للناشئين بعد تخطي مالي 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
بي بي سي: قد تمتد إلى يناير.. أرسنال يفقد جابرييل 4 أسابيع للإصابة 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - خبر في الجول.. 300 مشجعا لكل فريق في نهائي دوري المرتبط ساعة | كرة سلة
تشكيل فلسطين - الدباغ وحمدان أساسيان أمام كاتالونا.. والنبريص وبدر بديلان ساعة | الوطن العربي
تقرير: ميلان يدرس إعادة لاعبه إلى فينورد لتسهيل ضم فولكروج في يناير ساعة | الكرة الأوروبية
من أجل حلم كأس العالم.. تقرير: خطة لجاتوزو مع منتخب إيطاليا في 3 مدن مختلفة ساعة | الكرة الأوروبية
إنتر يجهز بدائل دومفريس قبل دربي ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
وزير خارجية أمريكا: شراء تذكرة كأس العالم ليس ضمانا للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 3 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517431/وزير-خارجية-أمريكا-شراء-تذكرة-كأس-العالم-ليس-ضمانا-للحصول-على-تأشيرة-دخول-الولايات-المتحدة