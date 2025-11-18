تشكيل تونس – بن رمضان والجزيري على دكة بدلاء تونس ضد البرازيل

أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس تشكيل فريقه لمواجهة البرازيل الودية.

ويلعب منتخب تونس وديا ضد البرازيل في المباراة التي تقام في فرنسا.

ويجلس محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي، على دكة بدلاء تونس أمام البرازيل.

كذلك يجلس سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على مقاعد بدلاء نسور قرطاج.

وجاء تشكيل تونس للمباراة كالآتي:

المرمى: أيمن دحمان

الدفاع: منتصر الطالبي – ديلان برون – يان فاليري – علي العابدي

الوسط: حنبعل المجبري – إلياس السخيري – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان

الهجوم: إلياس سعد – فراس شواط

وكان منتخب تونس استبعد 8 لاعبين من قائمته لمواجهة البرازيل بسبب عدم الحصول على تأشيرة فرنسا وهم:

محمد أمين بن حميدة – علي معلول – حمزة الجلاسي – شهاب الجبالي – أسامة الحدادي – محمود غربال – عصام الجبالي – محمد بن علي.