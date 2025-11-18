تشكيل تونس – بن رمضان أساسي أمام البرازيل.. والجزيري على الدكة

أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس تشكيل فريقه لمواجهة البرازيل الودية.

ويلعب منتخب تونس وديا ضد البرازيل في المباراة التي تقام في فرنسا.

ويقود محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي، تشكيل تونس الأساسي أمام البرازيل.

بينما يجلس سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على مقاعد بدلاء نسور قرطاج.

وجاء تشكيل تونس للمباراة كالآتي:

المرمى: أيمن دحمان

الدفاع: منتصر الطالبي – ديلان برون – يان فاليري – علي العابدي

الوسط: حنبعل المجبري – إلياس السخيري – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان

الهجوم: إلياس سعد – فراس شواط

وكان منتخب تونس استبعد 8 لاعبين من قائمته لمواجهة البرازيل بسبب عدم الحصول على تأشيرة فرنسا وهم:

محمد أمين بن حميدة – علي معلول – حمزة الجلاسي – شهاب الجبالي – أسامة الحدادي – محمود غربال – عصام الجبالي – محمد بن علي.

