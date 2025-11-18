نونيز يشارك في تدريبات الهلال تدريجيا

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 18:14

كتب : FilGoal

داروين نونيز

عاد المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز للمشاركة في تدريبات نادي الهلال السعودي تدريجيا.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي إلى تجهيزه قبل استئناف مباريات الدوري السعودي الأسبوع المقبل.

ونشر الهلال صور من مشاركة نونيز في جزء من تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء.

ويلعب الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي يوم 22 نوفمبر الجاري، عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وكان نونيز قد شعر بآلام في الركبة، 30 أكتوبر الماضي، وغاب عن رحلة الدوحة التي توجه إليها الفريق لمواجهة الغرافة القطري في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

كما لم يشارك في مواجهتي الشباب والنجمة بالدوري للسبب ذاته.

