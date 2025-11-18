استراحة في الملحق الآسيوي - العراق (0)-(0) الإمارات.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 17:53
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة العراق ضد الإمارات ضمن الملحق الآسيوي المؤهل للمحلق العالمي لكأس العالم 2026.
ويحل منتخب الإمارات ضيفا على العراق بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.
لمتابعة مباراة العراق ضد الإمارات دقيقة بدقيقة من هنا.
ق6 عرضية خطيرة من علي جاسم وتصدي رائع من خالد عيسى
ق3 خطأ مشترك بين جلال حسن حارس العراق وخط دفاعه كطاد يمنح الغمارات هدفا مبكرا
انطلاق المباراة
