انتهت في الملحق الآسيوي - العراق (2)-(1) الإمارات.. انتصار في الوقت القاتل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة العراق ضد الإمارات ضمن الملحق الآسيوي المؤهل للمحلق العالمي لكأس العالم 2026.

ويحل منتخب الإمارات ضيفا على العراق بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.

نهاية المباراة

ق90+17 جوووووول الثاني: أمير العماري يسجل الهدف الثاني لمنتخب العراق من ركلة جزاء

ق90+14 ركلة جزاء لمنتنخب العراق بعد لمسة يد على يحيى نادر

ق80 هدف غير محتسب لمنتخب الإمارات بداعي تسلل كايو لوكاس

ق56 تسديدة صاروخية من لاعب منتخب الإمارات ترتطم بالعارضة

ق53 كايو لوكاس يسجل هدف التقدم لمنتخب الإمارات بعد انفراد بالمرمى

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق35 تسديدة قوية من أيمن حسين مهاجم العراق وتصدي رائع من خالد عيسى

ق6 عرضية خطيرة من علي جاسم وتصدي رائع من خالد عيسى

ق3 خطأ مشترك بين جلال حسن حارس العراق وخط دفاعه كطاد يمنح الغمارات هدفا مبكرا

انطلاق المباراة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ