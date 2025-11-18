التشكيل - أيمن حسين يقود هجوم العراق أمام الإمارات في الملحق الآسيوي.. وزيدان على الدكة

يقود أيمن حسين هجوم منتخب العراق خلال المواجهة المرتقبة ضد الإمارات.

ويحل منتخب الإمارات ضيفا على العراق في استاد البصرة ضمن إياب الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي لكاس العالم 2026.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، وسيضمن المتأهل من المنتخبين التواجد ضمن الملحق العالمي الذي يضم 6 منتخبات يتأهل منهما اثنين لكأس العالم.

وجاء تشكيل العراق كالتالي:

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: أكرم هاشم - ميرخاس دوسكي - زيد تحسين - حسين حيدر

الوسط: شيركو كريم - أيمار شير - امير المعماري

الهجوم: علي جاسم - أيمن حسين - ماركو فرج.

فيما جاء تشكيل الإمارات كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: روبن فيليب - كوامي كويدو - لوكاس بيمنتا - علاء الدين زهمير

الوسط: يحيى نادر - ماركوس ميلوني - لوان بيريرا - نيكولاس خيمينز

الهجوم: برونو أوليفيرا - كايو لوكاس.