مدافع أهلي جدة قد يغيب أمام القادسية

يخضع ريان حامد مدافع فريق أهلي جدة لجلسات علاجية مكثفة سعيًا من الجهاز الطبي لتجهيزه قبل مواجهة القادسية.

ويصطدم أهلي جدة بالقادسية يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وتحوم الشكوك حول مشاركة حامد في المواجهة المقبلة، إذ سيعمد إلى إجراء بعض التمارين لاختبار مدى قدرته على المشاركة.

وذلك من أجل ضمان جاهزيته بشكل كامل حتى لا تتجدَّد إصابته.

وأشار التقري إلى أن اللاعب عانى من شدٍّ في وتر الركبة خلال مباراة فريقه أمام النجمة، ليغيب على إثره عن المشاركة في المباريات التالية.

وخضع المدافع الشاب، خلال فترة التوقف الجارية حاليًّا، لجلساتٍ علاجيةٍ داخل العيادة الطبية في النادي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وشارك حامد مع أهلي جدة الموسم الجاري في 5 مبارياتٍ بجميع المسابقات.