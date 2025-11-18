برشلونة يستعيد رافينيا قبل مواجهة بلباو

أصبح رافينيا نجم برشلونة قريبا من العودة للملاعب بعدما عاد للتدريبات.

وأكمل رافينيا جزءًا من التدريب الجماعي يوم الثلاثاء، ولم يشعر بأي ألم.

وغاب النجم البرازيلي لمدة شهر بسبب الإصابة.

رافينيا كان قد تعرض للإصابة في أواخر سبتمبر خلال مواجهة ريال أوفييدو بالدوري الإسباني، وكان من المتوقع أن يلحق بالكلاسيكو أمام ريال مدريد، لكن انتكاسة جديدة في التدريبات أجلت عودته.

الآن، يأمل الجهاز الطبي أن يكون رافينيا جاهزًا للمشاركة في أول مباراة بعد التوقف الدولي أمام أتلتيك بلباو يوم 22 نوفمبر المقبل.

قبل إصابته، شارك رافينيا في 7 مباريات هذا الموسم بمختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين، وكان من الركائز الأساسية في خطط هانسي فليك بفضل ضغطه العالي وتحركاته دون كرة.

وفي غيابه، أدى ماركوس راشفورد المعار من مانشستر يونايتد دورًا جيدًا على الجناح، لكن عودة رافينيا المنتظرة تمثل دفعة كبيرة للفريق الكتالوني قبل سلسلة من المواجهات المهمة أمام تشيلسي وأتلتيكو مدريد.