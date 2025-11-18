تقرير: مدرب النصر يوافق على بيع ويسلي

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 14:40

كتب : FilGoal

ويسلي - النصر

أوضحت جريدة الشرق الأوسط أنه من المتوقع أن يغادر البرازيلي ويسلي لاعب النصر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نقلت جريدة الشرق الأوسط من شبكة ESPN أن المدرب جورجي خيسوس قد وافق على رحيل الجناح البرازيلي يناير المقبل.

وأوضح التقرير أن جيسوس يهدف إلى توفير مكان للاعب أجنبي في الفريق للتعاقد مع لاعب أجنبي آخر.

وارتبط اسم ويسلي بالانتقال إلى العديد من الأندية البرازيلية في الموسم الماضي، لكن الاتجاه يشير إلى أن المهاجم سينتقل إلى أحد الأندية الأوروبية.

ويعد نادي سبورتنج لشبونة أحد الخيارات القوية.

ويريد نادي النصر الحصول على 15 مليون يورو في أقل تقدير لقبول بيع اللاعب الذي يملك النصر عقده حتى عام 2028.

ولعب ويسلي بقميص النصر 30 مباراة منذ انتقاله للنادي قادماً من كورينثيانز البرازيلي.

واستطاع تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 أهداف خلال مشاركاته مع نادي النصر.

