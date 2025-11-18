لابورتا: لم نعرض على ميسي فكرة تمثاله في كامب نو

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 13:18

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - برشلونة

شدد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على أن وجود تشافي هيرنانديز ضمن الحملة الانتخابية لفيكتور فونت لم تفاجئه.

وقال لابورتا في تصريحات عبر إذاعة رادية كاتالونيا: "لم يفاجئني وجود تشافي في حملة فيكتور فونت، أعتقد أنه حر في فعل ما يريده لأن على علاقة بفونت منذ وقت طويل".

وواصل "وتابع "لم نعرض على ميسي بعد فكرة فكرة إنشاء تمثال له في كامب نو لكن سيتم العرض في الوقت المناسب".

أخبار متعلقة:
لابورتا يكشف عن خطط تمثال ميسي في كامب نو لابورتا: لست نادما على رحيل ميسي.. وهذه إمكانية عودته لـ برشلونة لابورتا: لامين يامال عبقري.. ولدينا مدرب استثنائي مؤتمر كورتوا: مباراة يوفنتوس صعبة.. لابورتا مضطر لقول "اليد البيضاء" بسبب نيجريرا

وأضاف "عندما يعود لامين من معسكر المنتخب بسبب الإصابة تخرج جميع وسائل الإعلام للانتقاد لكن إذا حدث الأمر لشخص آخر يمر دون ملاحظة".

ومن المقرر أن تقام انتخابات نادي برشلونة خلال العام الحالي.

وتواجد تشافي ضمن حملة فونت لدعمه كمرشح في الانتخابات وكمنافس للابورتا.

وتأتي زيارة تشافي وسط تكهنات صحفية بأن ميسي أيضا سيدعم أحد المرشحين ضد لابورتا خلال الانتخابات.

برشلونة خوان لابورتا تشافي هيرنانديز ليونيل ميسي
نرشح لكم
برشلونة يستعيد رافينيا قبل مواجهة بلباو تشواميني: أشعر بالتحسن مع ألونسو.. ولم يكن هدف ريال مدريد أن أكون لاعبا مبدعا تقرير: هاوسن سليم وجاهز لمواجهة إلتشي برشلونة يعود إلى كامب نو ميلان يراقب.. ليفاندوفسكي يكشف اتخاذ قرارا لحسم مستقبله قريبا تقرير: جوان جارسيا جاهز للعودة ضد أتلتيك بلباو بعد التعافي من الإصابة آس: زيدان يقود منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2026 تقرير: باريس سان جيرمان يخطط لإعادة اهتمامه بضم جافي في الصيف
أخر الأخبار
في الـ90+17.. العراق يفوز على الإمارات ويتأهل للملحق العالمي بسيناريو مجنون دقيقة | آسيا
منافس مصر - بمشاركة شيكو بانزا كبديل.. مابولولو يقود أنجولا لفوز صعب على زامبيا 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
ثنائية لاعب فالنسيا تقود المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم للناشئين بعد تخطي مالي 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
بي بي سي: قد تمتد إلى يناير.. أرسنال يفقد جابرييل 4 أسابيع للإصابة 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - خبر في الجول.. 300 مشجعا لكل فريق في نهائي دوري المرتبط ساعة | كرة سلة
تشكيل فلسطين - الدباغ وحمدان أساسيان أمام كاتالونا.. والنبريص وبدر بديلان ساعة | الوطن العربي
تقرير: ميلان يدرس إعادة لاعبه إلى فينورد لتسهيل ضم فولكروج في يناير ساعة | الكرة الأوروبية
من أجل حلم كأس العالم.. تقرير: خطة لجاتوزو مع منتخب إيطاليا في 3 مدن مختلفة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 3 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517420/لابورتا-لم-نعرض-على-ميسي-فكرة-تمثاله-في-كامب-نو