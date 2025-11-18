لابورتا: لم نعرض على ميسي فكرة تمثاله في كامب نو

شدد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على أن وجود تشافي هيرنانديز ضمن الحملة الانتخابية لفيكتور فونت لم تفاجئه.

وقال لابورتا في تصريحات عبر إذاعة رادية كاتالونيا: "لم يفاجئني وجود تشافي في حملة فيكتور فونت، أعتقد أنه حر في فعل ما يريده لأن على علاقة بفونت منذ وقت طويل".

وواصل "وتابع "لم نعرض على ميسي بعد فكرة فكرة إنشاء تمثال له في كامب نو لكن سيتم العرض في الوقت المناسب".

وأضاف "عندما يعود لامين من معسكر المنتخب بسبب الإصابة تخرج جميع وسائل الإعلام للانتقاد لكن إذا حدث الأمر لشخص آخر يمر دون ملاحظة".

ومن المقرر أن تقام انتخابات نادي برشلونة خلال العام الحالي.

وتواجد تشافي ضمن حملة فونت لدعمه كمرشح في الانتخابات وكمنافس للابورتا.

وتأتي زيارة تشافي وسط تكهنات صحفية بأن ميسي أيضا سيدعم أحد المرشحين ضد لابورتا خلال الانتخابات.