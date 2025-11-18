الرياضية: كونسيساو يطلب ضم حارس جديد لاتحاد جدة

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 12:53

كتب : FilGoal

كونسيساو - اتحاد جدة

يسعى سيرجيو كونسيساو مدرب فريق اتحاد جدة للتعاقد مع حارس مرمى محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن هذا التوجُّه يأتي رغبةً من المدرب البرتغالي في الاستفادة من الأجانب الثمانية داخل الملعب.

وأضاف التقرير أن محمد العويس، الحارس الدولي السابق وحامي عرين العُلا حاليًّا، يتصدَّر قائمة الخيارات، إذ تُبدي الإدارة رغبةً في ضمِّه خلال الشتاء.

أخبار متعلقة:
منتخب الجزائر يفقد مدافع دورتموند أمام السعودية عملية بيع تذاكر كأس العرب تتوقف الرياضية: الهلال لن يضم أي لاعب أجنبي في يناير المجد الليبي يتعاقد مع ثلاثي الزمالك السابق

ولفت التقرير إلى أن إدارة العُلا، لم تتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي للتخلي عن العويس، الذي سيدخل الفترة الحرة من عقده يناير المقبل، في وقت ترفض فيه فكرة خروجه، إذ تضعه حجر الأساس في مشروعها نحو الصعود إلى الدوري السعودي الممتاز.

وخاض العويس مع العُلا الموسم الجاري 8 مباريات، استقبل فيها 5 أهداف، وخرج بشباك نظيفة 4 مرَّات.

ويتصدر الفريق سلم ترتيب دوري القسم الثاني بـ 20 نقطةً، حصدها من 6 انتصاراتٍ، وتعادلين.

يذكر أن الحارس الدولي السابق، انضمَّ إلى العُلا، الصيف الماضي، عقب نهاية عقده مع الهلال الذي حقق معه ست بطولات، شملت الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأس السوبر.

وبدأ العويس مسيرته مع الشباب عام 2012 قبل انتقاله إلى أهلي جدة في 2017، ثم إلى الهلال في 2022.

وارتدى الحارس قميص المنتخب السعودي في 58 مباراةً دولية.

اتحاد جدة سيرجيو كونسيساو
نرشح لكم
جوزيه جوميز: كنا نستحق نقطة واحدة على الأقل أمام الهلال خطوة ماكرة من كاليدو كوليبالي مع الهلال قبل كأس أمم إفريقيا السادس على التوالي.. الهلال يفوز على الفتح في الوقت القاتل بالدوري السعودي "ذكي جدا ورائع".. ترامب يتحدث عن لقائه بـ رونالدو مواعيد مباريات اليوم - عودة الدوريات الأوروبية.. والمغرب تصطدم بالبرازيل في مونديال الناشئين قائمة السعودية - الدوسري وأبو الشامات على رأس اختيارات رينارد لـ كأس العرب كونسيساو يعلن موقف كريم بنزيمة من مواجهة الرياض الرياضية: نونيز يخضع لاختبار طبي أخير قبل تحديد موقفه من مواجهة الفتح
أخر الأخبار
كونتي: لا أرتدي أقنعة في علاقتي مع اللاعبين.. ونستعد لكاراباج مفاجأة أبطال أوروبا 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
قرارات لـ اتحاد الكرة.. 4 حالات شطب وقبول استقالة واعتماد خطة حتى أولمبياد 36 38 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة مصر - الكشف عن تميمة كأس العرب 2025 "جُحا" 45 دقيقة | كأس العرب
أس: برشلونة يستعيد راشفورد قبل مواجهة تشيلسي.. وهذا موقف بيدري 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد العودة للملاعب.. بوجبا: سأنسى الانضمام لمنتخب فرنسا في هذه الحالة ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر المحتمل - الهاجري: نطمح للعودة إلى كأس العرب.. ومنتخب الفراعنة قوي بأي صف ساعة | كأس العرب
منافس مصر - عيسى ولوكاس وخيمينيز على رأس قائمة الإمارات.. وغياب كانيدو في كأس العرب ساعة | كأس العرب
جوزيه جوميز: كنا نستحق نقطة واحدة على الأقل أمام الهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي
/articles/517418/الرياضية-كونسيساو-يطلب-ضم-حارس-جديد-لاتحاد-جدة