الرياضية: كونسيساو يطلب ضم حارس جديد لاتحاد جدة

يسعى سيرجيو كونسيساو مدرب فريق اتحاد جدة للتعاقد مع حارس مرمى محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن هذا التوجُّه يأتي رغبةً من المدرب البرتغالي في الاستفادة من الأجانب الثمانية داخل الملعب.

وأضاف التقرير أن محمد العويس، الحارس الدولي السابق وحامي عرين العُلا حاليًّا، يتصدَّر قائمة الخيارات، إذ تُبدي الإدارة رغبةً في ضمِّه خلال الشتاء.

ولفت التقرير إلى أن إدارة العُلا، لم تتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي للتخلي عن العويس، الذي سيدخل الفترة الحرة من عقده يناير المقبل، في وقت ترفض فيه فكرة خروجه، إذ تضعه حجر الأساس في مشروعها نحو الصعود إلى الدوري السعودي الممتاز.

وخاض العويس مع العُلا الموسم الجاري 8 مباريات، استقبل فيها 5 أهداف، وخرج بشباك نظيفة 4 مرَّات.

ويتصدر الفريق سلم ترتيب دوري القسم الثاني بـ 20 نقطةً، حصدها من 6 انتصاراتٍ، وتعادلين.

يذكر أن الحارس الدولي السابق، انضمَّ إلى العُلا، الصيف الماضي، عقب نهاية عقده مع الهلال الذي حقق معه ست بطولات، شملت الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأس السوبر.

وبدأ العويس مسيرته مع الشباب عام 2012 قبل انتقاله إلى أهلي جدة في 2017، ثم إلى الهلال في 2022.

وارتدى الحارس قميص المنتخب السعودي في 58 مباراةً دولية.