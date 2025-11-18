العدد يرتفع إلى 34.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة

حسمت منتخبات جديدة من قارة أوروبا تواجدها في كأس العالم 2026 حتى الآن ليرتفع عدد المنتخبات الأوروبية إلى 7.

فقد تأهلت ألمانيا وهولندا إلى كأس العالم 2026 بشكل مباشر.

وبذلك تأهل 34 منتخبا بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026.

وجاءت المنتخبات المتأهلة لكأس العالم حتى الآن كالآتي:

الدول المضيفة (3): الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – المكسيك.

إفريقيا (9) : مصر - الجزائر - تونس - المغرب - غانا - كاب فيردي - كوت ديفوار - السنغال - جنوب إفريقيا.

أوروبا (5): إنجلترا - فرنسا - البرتغال - النرويج - كرواتيا - ألمانيا - هولندا.

أمريكا الجنوبية (6): الأرجنتين - البرازيل - كولومبيا - الإكوادور - باراجواي - أوروجواي.

آسيا (8): اليابان - أستراليا - السعودية - كوريا الجنوبية - أوزبكستان - الأردن - إيران - قطر.

أوقيانوسيا (1): نيوزيلندا.

وتحسم بعض المنتخبات تذكرة التأهل للمونديال خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وبعضها سيقتنص بطاقة العبور إلى الملحق العالمي المقرر إقامته في مارس المقبل ويتأهل من خلاله منتخبين.

وضمنت منتخبات الكونغو الديمقراطية وبوليفيا ونيو كاليدونيا تواجدها حتى الآن بالملحق العالمي.

كما تحسم 4 مقاعد أوروبية عبر الملحق الأوروبي مارس المقبل.

وتقام مراسم قرعة كأس العالم 2026 يوم 5 ديسمبر المقبل بالولايات المتحدة.

