عملية بيع تذاكر كأس العرب تتوقف

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 11:30

كتب : FilGoal

مصر - لبنان - كأس العرب

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب إيقاف عملية بيع تذاكر البطولة بشكل مؤقت.

وتقام بطولة كأس العرب بقطر خلال الفترة من إلى 1 إلى 18 من ديسمبر المقبلز

وأوضحت اللجنة عبر موقعها أن عملية البيع ستتوقف من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس.

وأضافت "نعود إليكم بتذاكر جديدة يوم الجمعة 21 نوفمبر".

ولم تكشف اللجنة عن أسباب توقف بيع التذاكر.

يذكر أن قطر استضافت نسخة 2021 والتي كانت أول نسخة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتوج منتخب الجزائر باللقب بعد الفوز على تونس في النهائي.

