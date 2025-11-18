الرياضية: الهلال لن يضم أي لاعب أجنبي في يناير

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي الهلال تتجه إلى قَصر نشاطها، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على التعاقد مع لاعبين محليين فقط.

وأوضح التقرير أن إدارة الهلال، بالتنسيق مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، تفضل تدعيم بعض المراكز بعناصر محلية في ظل الاقتناع بالأجانب الحاليين.

وأضاف التقرير أن الهلال بدأ التحركات في سوق الانتقالات، إذ دخل النادي في سباق مباشر مع اتحاد جدة للتعاقد مع مراد هوساوي لاعب وسط الخليج.

فقد بدأ اتحاد جدة التواصل شفهيًّا مع إدارة الخليج لاستطلاع إمكانية ضم اللاعب.

بينما اتَّخذ الهلال خطوةً أكثر رسمية عبر خطاب يؤكد رغبته في التعاقد مع هوساوي.

كما تقدم الهلال بعرض رسمي للتعاون من أجل الحصول على خدمات سلطان مندش، وفقا للتقرير.

ويحاول الهلال الحفاظ على قوام فريقه الأساسي خاصة من اللاعبين الأجانب.