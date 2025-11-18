أحمد حسن: إمام عاشور طلب التواجد في منتخب مصر الثاني.. وهذا موقف السعيد وناصر ماهر

كشف أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني عن رفض عبد الله السعيد التواجد في معسكرات المنتخب التي تسبق البطولة العربية.

ويستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام بشهر ديسبمر المقبل في قطر.

وقال حسن عبر قناة المحور: "تم تحريف كلامي خلال المؤتمر الصحفي، وكل ما قلته إننا تواصلنا في منذ البداية مع أحمد حجازي وأبدى رغبته في التركيز مع فريقه الجديد".

وواصل "عندما تواصلت مع النني للانضمام للمنتخب الثاني أخبرني باستعداده مباشرة للتواجد في أي وقت".

وتابع "هناك لاعبين وضعنا أعيننا عليهم ولم نتواصل معهم بشكل رسمي ولكن شعرنا بعدم رغبتهم في التواجد بالمنتخب الثاني".

وكشف "مع احترامي لقيمة عبد الله السعيد واحترافيته ولكنه وافق على الانضمام لمنتخب مصر الثاني في البطولة العربية فقط دون التواجد في المعسكرات قبلها بسبب ضغط المباريات وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا".

وشدد "الأولوية دائما لمنتخب مصر الأول وأي لاعب حسام حسن سيحتاجه ستكون الألوية له بكل تأكيد وفي كل الأحوال لن يشارك معنا أي لاعب من بيراميدز".

وأضاف "إمام عاشور تواصل معي بشكل شخصي وطلب التواجد في المنتخب الثاني إذا أتيحت له الظروف ولكنه بعيد تماما عن الملعب منذ فترة طويلة ولكنه مثال للاعبين يرغبون في التواجد معنا".

وأتم "وجهة نظر حلمي طولان الفنية أن طريقة لعب ناصر ماهر لا تناسبه أو هو لا يحتاج إلى ذلك المركز، ولكن أيضا ناصر لم نشعر أيضا برغبته في التواجد في المنتخب الثاني رغم أنه كان ضمن المرشحين للتواجد ولكن رغبة اللاعبين تشكل الفارق بالنسبة لنا وفي النهاية الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين المصريين".

وخاض منتخب مصر مباراتين وديتين ضد الجزائر خلال شهر نوفمبر الحالي، وفاز في الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما انتهت الثانية بالتعادل دون أهداف.