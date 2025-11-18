مواعيد مباريات الثلاثاء 18 نوفمبر - ختام تصفيات أوروبا لكأس العالم.. وتونس تواجه البرازيل

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 10:34

كتب : FilGoal

رودريجو - إستيفاو - فينيسيوس جونيور - البرازيل

تختتم اليوم تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر والقنوات الناقلة.

تصفيات كأس العالم - أوروبا

ويلز × مقدونيا الشمالية.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

بلجيكا × ليختنشتاين.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

رومانيا × سان مارينو.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

النمسا × البوسنة و الهرسك.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

إسبانيا × تركيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

بلغاريا × جورجيأ.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

اسكتلندا × الدنمارك.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

بيلاروسيا × اليونان.. 9:45 مساء. - بي إن سبورتس.

السويد × سلوفينيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

كوسوفو × سويسرا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

تصفيات كأس العالم - آسيا

العراق × الإمارات.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس.

مباريات دولية ودية

السعودية × الجزائر.. 6:30 مساء.

كاتالونيا × فلسطين.. 7:30 مساء.

المغرب × أوغندا.. 9:30 مساء.

البرازيل × تونس.. 9:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

