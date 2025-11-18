مواعيد مباريات الثلاثاء 18 نوفمبر - ختام تصفيات أوروبا لكأس العالم.. وتونس تواجه البرازيل

تختتم اليوم تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر والقنوات الناقلة.

تصفيات كأس العالم - أوروبا

ويلز × مقدونيا الشمالية.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

بلجيكا × ليختنشتاين.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

رومانيا × سان مارينو.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

النمسا × البوسنة و الهرسك.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

إسبانيا × تركيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

بلغاريا × جورجيأ.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

اسكتلندا × الدنمارك.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

بيلاروسيا × اليونان.. 9:45 مساء. - بي إن سبورتس.

السويد × سلوفينيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

كوسوفو × سويسرا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

تصفيات كأس العالم - آسيا

العراق × الإمارات.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس.

مباريات دولية ودية

السعودية × الجزائر.. 6:30 مساء.

كاتالونيا × فلسطين.. 7:30 مساء.

المغرب × أوغندا.. 9:30 مساء.

البرازيل × تونس.. 9:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا