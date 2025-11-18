مواعيد مباريات الثلاثاء 18 نوفمبر - ختام تصفيات أوروبا لكأس العالم.. وتونس تواجه البرازيل
الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 10:34
كتب : FilGoal
تختتم اليوم تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر والقنوات الناقلة.
تصفيات كأس العالم - أوروبا
ويلز × مقدونيا الشمالية.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.
بلجيكا × ليختنشتاين.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.
رومانيا × سان مارينو.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.
النمسا × البوسنة و الهرسك.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.
إسبانيا × تركيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.
بلغاريا × جورجيأ.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.
اسكتلندا × الدنمارك.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.
بيلاروسيا × اليونان.. 9:45 مساء. - بي إن سبورتس.
السويد × سلوفينيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.
كوسوفو × سويسرا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.
تصفيات كأس العالم - آسيا
العراق × الإمارات.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس.
مباريات دولية ودية
السعودية × الجزائر.. 6:30 مساء.
كاتالونيا × فلسطين.. 7:30 مساء.
المغرب × أوغندا.. 9:30 مساء.
البرازيل × تونس.. 9:30 مساء.
