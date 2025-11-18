طولان: أشركنا 8 لاعبين جدد ضد الجزائر.. وعمر فايد لاعب رائع

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 00:29

كتب : FilGoal

حلمي طولان - مدرب منتخب مصر الثاني

يرى حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني أن الجزائر منتخب رائع ويلعب كرة قدم حديثة.

وخاض منتخب مصر الثاني مباراتين وديتين ضد الجزائر استعدادا لكأس العرب.

وقال طولان عبر قناة إم بي سي مصر 2: "منتخب الجزائر الثاني يلعب كرة قدم حديثة أقرب للأوروبية، بأسلوب لعب حديث وسريع وتبادل مراكز وفريق أكثر من رائع وهددنا من الأطراف بشكل كبير ووصلوا بـ 3 كرات وسجلوا هدفا في المباراة الأولى من تلك الجهة واستفدت كثيرا من تلك التجربة".

وواصل "استفدت من مباريات تونس والمغرب والجزائر بشكل كبير وأشكر هاني أبو ريدة الذي نظم تلك المباريات عبر الهاتف وبسرعة كبيرة".

وتابع "افتقدنا للكثير من العناصر، وخلال الفترة الماضية توقفت عن البحث عن أعذار وأركز على عملي فقط، في المباراة الثانية ضد الجزائر أشركت 8 لاعبين انضموا لأول مرة لمنتخب مصر".

وأضاف "كريم الدبيس لم يجهز بعد لأنه عائد مؤخرا من الإصابة وتدرب لفترة بسيطة، وكريم فؤاد لعب كظهير أيسر لفترات طويلة وأشعر أنه عاد لمستواه بنسبة 70%".

وأتم "عمر فايد لاعب رائع وعلى خلق، هناك بعض الأشياء التي نريد العمل عليها خلال الفترة المقبلة ولكنه سيكون مدافع مصر المقبل مع ياسين مرعي لأن تكوينهما جيد، وفايد يشبه أحمد حجازي قليلا".

وفازت مصر في المباراة الأولى على الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما انتهت المباراة الثانية بالتعادل بدون أهداف.

حلمي طولان منتخب مصر الثاني عمر فايد
