هولندا تضرب ليتوانيا برباعية وتتأهل إلى كأس العالم للمرة الـ 12
الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 00:02
كتب : FilGoal
تأهل منتخب هولندا لكأس العالم 2026 بعد الفوز على ليتوانيا بأربعة أهداف دون مقابل.
ووصلت هولندا للمونديال للمرة الـ 12 في تاريخها.
وأنهى منتخب هولندا التصفيات في صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة من 8 مباريات.
تقدم تيجاني ريندرز بالهدف الأول في الدقيقة 16 مستغلا تمريرة من فرينكي دي يونج لينفرد ويضع الكرة في الشباك.
ريندرز يفتتح التسجيل للمنتخب الهولندي الذي بات على أعتاب المونديال
وسجل كودي جاكبو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 58.
وبعد دقيقتين سجل تشافي سيمونز الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وأنهى دونيل مالين رباعية هولندا في الدقيقة 62 بعد أن مر من المدافع بطريقة رائعة قبل أن يسدد بقوة داخل المرمى.
وبمباراة أخرى أقيمت في نفس المجموعة فازت بولندا على مالطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
سجل ثلاثية بولندا في المباراة كل من روبرت ليفاندوفسكي وبافل فوسليك وبيوتر زيلينسكي.
وتأهل منتخب بولندا إلى الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال بعد أن أنهى المجموعة في المركز الثاني.