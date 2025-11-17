شوبير: أتدرب منذ فترة على ركلات الجزاء

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 23:49

كتب : FilGoal

مصطفى شوبير - مصر - كاب فيردي

كشف مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر والأهلي عن سبب تألقه في ركلات الترجيح أمام كاب فيردي والتصدي لركلتين.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

مصر

وقال شوبير عبر أون سبورت: "أتدرب منذ فترة على ركلات الجزاء لأنني كنت أشعر أنني أحتاج لتحسين تعاملي معها".

وأضاف "كنت أشعر أنني قد أشارك في المباراة، وخلال المعسكر كنت موفقا في ركلات الجزاء وعملت كثيرا وسوف أستمر في العمل والبناء على ذلك".

واكمل "مكاسب البطولة الودية كبيرة حتى إذا خسرنا أول مباراة، وكان من المهم أن نواجه هذا المستوى من المنتخبات للوقوف على مستوانا ومعرفة ما ينقصنا".

تعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدف لكل فريق، وتفوق عليه بركلات الترجيح بنتيجة 2-0، وذلك في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة الإمارات الودية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، وذلك بعدما تقدم كاب فيردي من ركلة جزاء في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل عمر مرموش للفراعنة في الشوط الثاني.

وذهبت المباراة لركلات الترجيح لتحديد صاحب المركز الثالث، والتي انتهت بتفوق مصر بنتيجة 2-0.

مصطفى شوبير منتخب مصر
