أكرم توفيق: لا يوجد شيء اسمه المنتخب الأول والثاني.. وأفتقد الأهلي

أبدى أكرم توفيق لاعب منتخب مصر الثاني سعادته بالتواجد مع منتخب مصر الثاني استعدادا لخوض منافساته.

وقال توفيق في تصريحاته لقناة أون سبورت: "تمثيل البلاد فخر لأي لاعب. لن نقصر في حق أي منتخب سواء الأول أو الثاني".

وأضاف "لا يوجد شيء اسمه منتخب أول أو ثانٍ، هناك منتخب مصر في النهاية".

وأكمل "حلم أي لاعب هو تمثيل منتخب مصر في أي بطولة".

وواصل "كأس العرب فرصة لكل لاعب ليظهر نفسه بالشكل الذي يرجوه أمام الجماهير".

واختتم "أفتقد الأهلي بالطبع. عشت فيه أفضل 10 سنوات في حياتي، ولكن كرة القدم مليئة بالمتغيرات في نهاية المطاف".

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وخاض منتخبا مصر والجزائر وديتين، الأولى انتهت بفوز الفراعنة 3-2، فيما انتهت الثانية بنتيجة سلبية دون أهداف.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

أما منتخب الجزائر فيتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب العراق، والبحرين أو جيبوتي، ولبنان أو السودان.

وشهدت قائمة منتخب مصر الثاني، دخول محمد عواد حارس الزمالك، ومحمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا، وهادي رياض مدافع بتروجت لأول مرة.