بنزيمة: فينيسيوس بإمكانه الحصول على الكرة الذهبية.. وقد أعود لريال مدريد بشرط واحد

شدد كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة على إمكانية عودته لريال مدريد في يوم من الأيام ولكن بشرط استمرار فلورينتينو بيريز.

وكان بنزيمة قد رحل عن ريال مدريد وانتقل إلى اتحاد جدة قبل موسمين.

وقال بنزيمة في حوار مع صحيفة آس: "الحياة في جدة جميلة وطبيعية وتشبه مدريد، أحب السعودية، وفي كل عام تصبح أفضل وأفضل ويأتي إليها ناس أكثر، وأرى أن هذا مهم للدولة بالكامل وليس لكرة القدم فقط، يوجد هنا مطاعم جيدة وشواطئ والكثير من الأشياء لتفعلها".

وواصل: "السعودية تحتاج إلى لاعبين مثل رونالدو ومثلي وآخرين من الذين جاؤوا ليقدموا بعض الأشياء التي وجدناها في أوروبا، وعلينا أن نعلّم المحليين ما يحتاجونه ليذهبوا إلى فرق أخرى".

وأكمل: "أنا هنا لمساعدة زملائي وأن أكون القائد، وإذا قدمت أفضل مستوى لي يكون ذلك لأنهم ساعدوني، والتسجيل هو دور الجميع، ويمكنني أن أعطيهم النصيحة خارج الملعب".

وشدد: "عندما انضممت إلى الاتحاد كنت قد حصلت على الكرة الذهبية للتو، ولم أكن قادما لأنهي مسيرتي، وأردت الاستمرار في الاستمتاع بكرة القدم واللعب، وأشعر أنني بخير في هذا النادي وأشعر بالتقدير من الجماهير".

وأضاف: "أعتقد أن زيدان يملك كل شيء ليكون مدرب فرنسا، وقد أثبت ذلك في ريال مدريد، هناك مدرب مختلف الآن، ولكن أعتقد أن زيدان هو رقم واحد".

وعن إمكانية عودته للمنتخب قال: "هذا بعيد بعض الشيء، ولكن لا يمكنك أن تعرف ما سيحدث، أنا أركز على الفريق حاليا".

وتابع: "ريال مدريد سيكون فريقي للأبد، لا زلت أتابع المباريات، هو أفضل فريق في العالم ولديه إمكانيات كبيرة، ولكن أعتقد أن بإمكانهم تقديم أكثر مما يقدمونه حاليا".

واستطرد: "أتذكر عندما لعبت مع تشابي ألونسو، كان الأمر نفسه، وهو مدرب حاليا، يحب الضغط والتمريرات العرضية، وهي طريقة لعب أحبها، وقد تولى تدريب الفريق منذ 6 أشهر فقط ويقوم بعمل جيد".

وعن نهاية الجيل الذهبي لريال مدريد قال: "كان الأمر يبدو وكأنه سيدوم إلى الأبد، الكثير من اللاعبين الرائعين، ولكن كرة القدم مختلفة حاليا، ولا يمكنك المقارنة مع ريال مدريد الحالي، قد يكون الفريق أفضل ولكنه يفتقد إلى القائد، ولكن حتى في كرة القدم اليوم القائد أحيانا لا يكون ضروريا، هم لاعبون شباب والكثير منهم يلعبون في منتخباتهم الوطنية، وبعضهم قادة هناك، ولديهم خبرة في دوري الأبطال".

وأضاف: "إذا طلب مني بيريز العودة لريال مدريد؟ لا يمكنني أن أقول له لا أبدا، أتذكر اليوم الذي جاء فيه إلى منزلي في ليون، وأتذكره في الأيام الصعبة والجيدة وأيام الكرة الذهبية، لقد كان دائما شخصا جيدا بالنسبة لي، ولا يمكنني رفض طلب له".

وشدد: "عندما واجهنا النصر تحدثت مع رونالدو في غرفة خلع الملابس، ولذلك في أرض الملعب لم يكن علينا فعل ذلك مجددا، نحترم بعضنا كثيرا وعلاقتنا جيدة، وكلانا تعلم من الآخر، ولا يجب علينا أن نقول ذلك أمام الشاشات، وفي الملعب كان يجب على كل منا أن يركز في المباراة".

وكشف: "فينيسيوس شخص جيد ولديه قلب كبير ويريد التعلم، هو ظاهرة، ولكن الناس تضع الكثير من الضغط عليه، هو لا يزال صغيرا ولكنه لعب الكثير من المباريات مع ريال مدريد، ولا يمكنكم نسيان ما فعله، فينيسيوس يشعر بالغضب عندما يُستبدل وهذا أمر طبيعي، لا يجب عليه فعل ذلك ولكنه يلعب بشكل جيد ويعتقد أنه بإمكانه تقديم المزيد، ولكنه يجد نفسه سيخرج من الملعب، ولذلك يظهر ذلك الغضب لأنه لا يريد الخروج، وهذا طبيعي".

واستمر: "فينيسيوس قد يفوز بالكرة الذهبية يوما ما، الأمر صعب ولكنه يستطيع، وسيحدث ذلك عندما يفهم أنه يجب عليه ترك كل شيء خلفه داخل الملعب، لديه الجودة المناسبة لذلك، وهو في ريال مدريد أفضل مكان ممكن لذلك".

وأتم: "إذا كان فلورينتينو بيريز في ريال مدريد قد أعود يوما ما، لا زلت أتحدث معه والأمر ممكن، أنا مشجع لريال مدريد وأشعر بذلك في روحي، ومدريد لا تزال مدينتي، وسنرى ما سيحدث، ولكن إذا استمر في النادي".