حسام حسن: استفدنا من مواجهتي أوزبكستان وكاب فيردي.. وأتمنى دعم المدرب الوطني

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 22:47

كتب : FilGoal

منتخب مصر - حسام حسن

يرى حسام حسن مدرب منتخب مصر أن فريقه استفاد من المباراتين الوديتين هلال شهر نوفمبر.

ولعب منتخب مصر مباراتين وديتين ضد أوزبكستان وكاب فيردي خلال شهر نوفمبر.

وقال حسام خلال المؤتمر الصحفي: "استفدنا من الوديتين بظهور أكثر من لاعب للمنتخب، وأبحث عن أقضى استفادة من الوديات".

وواصل "أشكر اللاعبين على المجهود المبذول خلال المباراتين، الإجهاد وضغط المباريات كانا سببا في إصابات بعض اللاعبين وغياب الكثيرين".

وتابع "الغيابات خلال معسكر نوفمبر كانت كثيرة ولكننا لم نتأثر".

وأضاف "أتمنى مساعدة المدرب الوطني وأن يكون كل مدربي المنتخبات في مختلف المراحل مدربين مصريين وأن نبني جيلا جديدا من المدربين كما يحدث في أكثر من دولة".

وأضاف "نجحنا في الصعود لكأس العالم دون هزيمة ونفس الأمر بتصفيات أمم إفريقيا، والكرة في إفريقيا تطور وهناك منتخبات كبيرة لم تتأهل".

وأتم "تعرضنا لانتقادات بعد الهزيمة من أوزبكستان واحترم الانتقادات الإيجابية والفنية فقط".

وخسرت مصر في المباراة الأولى من أوزبكستان بهدفين دون رد، بينما فازت في المباراة الثانية بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل.

حسام حسن منتخب مصر
