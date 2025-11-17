تشواميني: أشعر بالتحسن مع ألونسو.. ولم يكن هدف ريال مدريد أن أكون لاعبا مبدعا

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 22:36

كتب : FilGoal

أوريلين تشواميني - ريال مدريد

شدد أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد على تفضيله اللعب كلاعب ارتكاز.

وقال تشواميني عبر صيحيفة ليكيب: "على الرغم من أنني فزت بكل شيء مبكرا مع ريال مدريد إلا أنني متعطش وأريد الفوز بالمزيد من ألقاب الدوري ودوري أبطال أوروبا".

وأكمل "عندما تعاقد ريال مدريد معي كان الهدف هو أن ألعب مثل تشواميني، لا أن أكون لاعبا مبدعا بالإضافة إلى لاعب وسط دفاعي، في الفريق كل شخص يعرف دوره ويؤديه بنجاح وإذا بدأت بتغيير أسلوب لعبك بناء على آراء الآخرين ستخسر نفسك، في النهاية ما يهم هو أين لعبت ومدة لعبك وعدد الألقاب التي فزت بها".

وتابع "منذ اليوم الأول أجرى تشابي ألونسو اجتماعا معي عبر الفيديو وعرض لي لقطات للتمركز وما يمكنني تحسينه وما يمكنني البناء عليه بالإضافة إلى اللعب بالكرة وشعرت أنني تحسنت في بعض الجوانب".

وأردف "صافرات البرنابيو ضدي؟ أولا تذكروا إنني لعبت كلاسيكو الموسم الماضي كقلب دفاع وليس في مركزي المعتاد وعندما غادرت الملعب أدركت أنني لم ألعب جيدا وسرعات ما شعرت أنني أحد المذنبين".

وواصل "في اليوم السابق لمباراة سيلتا فيجو قلت لنفسي سنرى ما سيحدث غدا في البرنابيو وخلال الإحماء لم يحدث شيء، بدأت المباراة ولعبت في وسط الملعب وكنت واثقا جدا لأن هذا مركزي وعندما استلم على الكرة بدأت صيحات الاستهجان، لم يكن بإمكانكم التركيز على ذلك على التلفاز ولكننا سمعنا صافرات ضد لوكاس فاسكيز أيضا، وحينها يكون أمامك خيارين، إما أن تغضب أو أن تلعب بأسلوبك وعندما تحسن التصرف ستختفي الصافرات، وقد لعبت مباراة رائعة ذلك اليوم".

وكشف "أحب اللعب في مركز 6 لأنني أحب أن يكون اللعب أمامي وهذا يتيح لي التمركز لاستقبال التمريرات، كما يتيح لي اختيار أين أتمركز بحسب المساحة الفارغة".

ويخوض تشواميني موسمه الرابع كلاعب ضمن صفوف ريال مدريد.

أوريلين تشواميني ريال مدريد
