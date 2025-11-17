محمد صلاح: أكثر ما يسعدني نظرة الناس في مصر لي بفخر

عبر محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد منتخب مصر عن سعادته بشعور الجماهير المصرية تجاهه.

وقال صلاح في حواره مع مجدي يعقوب عبر أون سبورت: "أتمنى أن يتذكرني الناس بأنني الشخص الذي منحهم الأمل".

وأضاف "أكثر ما يسعدني في مصر هو عندما ينظر الناس لي بفخر وبسعادة".

وأكمل "أشعر بالسعادة عندما يطلب مني الناس التقاط الصور التذكارية مع أثناء تواجدي مع منتخب مصر، وأفرح عندما يصل لي إحساسهم بالفرحة والسعادة لمقابلتي".

وأتم تصريحاته "يوجد الكثير من الكوادر والمواهب المصرية في كل بلاد العالم وأراهم في دبي وإنجلترا في مختلف المجالات وهم يرفعون اسم مصر".

وغاب محمد صلاح عن مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي الودية في الإمارات، وذلك بعدما شارك في لقاء أوزبكستان الماضي والذي خسره الفراعنة 2-0.

وينافس صلاح على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا مع أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب المغرب، وفيكتور أوسيمين مهاجم جالاتاسراي التركي ومنتخب نيجيريا.

