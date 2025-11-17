جوارديولا: العالم تخلى عن فلسطين.. يجب أن نفعل شيئا ولكني لا أثق في هؤلاء القادة

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 20:53

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

شن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي هجوما جديدا على ما وصفه بصمت العالم إزاء ما يحدث في فلسطين.

وقال جوارديولا قبل مباراة فلسطين ومنتخب كتالونيا الودية: "العالم تخلى عن فلسطين. لم نفعل شيئًا على الإطلاق".

وأضاف "ليس خطأهم أنهم ولدوا. نحن سمحنا بإبادة شعب كامل".

وأكمل "الضرر وقع ولا يمكن إصلاحه. يجب أن نفعل شيئا أكثر حسما ولكني لا أملك ثقة في هؤلاء القادة".

وخسر منتخب فلسطين أمام منتخب الباسك في مباراة ودية حظيت بحضور جماهيري قدر بقرابة 53 ألف متفرج.

وأقيمت المباراة على ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بلباو، وانتهت بفوز الباسك 3-0.

وبدأت المباراة بلافتات وهتافات تندد بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وتواجد حامد حمدان لاعب بتروجت وخالد النبريص لاعب الإسماعيلي في التشكيل الأساسي.

بينما شارك عدي الدباغ مهاجم الزمالك في الشوط الثاني.

ويلعب منتخب فلسطين ودية أخرى أمام منتخب إقليم كتالونيا يوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

بيب جوارديولا فلسطين
