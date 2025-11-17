أحمد حسن يكشف لـ في الجول حقيقة تصريحاته حول تهرب حجازي من المنتخب الثاني

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 20:25

كتب : محمد سمير

أحمد حسن

كشف أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني حقيقة تصريحاته حول تهرب أحمد حجازي من التواجد بمنتخب مصر الثاني.

وتعادل منتخب مصر مع الجزائر بدون أهداف في مباراة ودية استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

وقال حسن لـ FilGoal.com: "لم أقل إن أحمد حجازي أو غيره من اللاعبين تهربوا من التواجد في منتخب مصر الثاني، كل ما قلته هو إن حجازي لم يتواجد منذ البداية معنا بناء على رغبته وهناك لاعبين آخرين جسينا نبضهم وشعرنا أنهم لا يريدون التواجد".

وانتشرت تصريحات على لسان أحمد حسن قال فيها إن أحمد حجازي وبعض اللاعبين الآخرين تهربوا من التواجد بالمنتخب الثاني وإنه سيكشف عن أسمائهم عقب البطولة.

وكان منتخب مصر قد فاز في مباراة ودية أخرى ضد الجزائر منذ أيام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتنطلق بطولة كأس العرب في قطر في بداية شهر ديسمبر المقبل.

