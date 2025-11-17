أحمد حسن: هذا سبب عدم انضمام حجازي لمنتخب مصر الثاني

كشف أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني عن سبب عدم تواجد أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي مع الفريق.

وقال حسن في المؤتمر الصحفي: "استفدنا كثيرا من وديتي الجزائر، ونعد بالمنافسة رغم الصعوبات التي واجهتنا".

وأضاف "طلبنا تأجيل مباريات ولم يحدث، ولكن معنا مجموعة من اللاعبين الرجال، مثل أكرم توفيق ومحمد النني وعمرو السولية، قادة بمعنى الكلمة".

وتابع "أحمد حجازي ولاعبين آخرين لم ينضموا للمنتخب بناء على رغبتهم".

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وخاض منتخبا مصر والجزائر وديتين، الأولى انتهت بفوز الفراعنة 3-2، فيما انتهت الثانية بنتيجة سلبية دون أهداف.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

أما منتخب الجزائر فيتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب العراق، والبحرين أو جيبوتي، ولبنان أو السودان.

وشهدت قائمة منتخب مصر الثاني، دخول محمد عواد حارس الزمالك، ومحمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا، وهادي رياض مدافع بتروجت لأول مرة.