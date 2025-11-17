مصر تتعادل مع كاب فيردي.. وشوبير البديل يقود الفراعنة للفوز في ركلات الترجيح

تعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدف لكل فريق، وتفوق عليه بركلات الترجيح بنتيجة 2-0، وذلك في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة الإمارات الودية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، وذلك بعدما تقدم كاب فيردي من ركلة جزاء في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل عمر مرموش للفراعنة في الشوط الثاني.

وذهبت المباراة لركلات الترجيح لتحديد صاحب المركز الثالث، والتي انتهت بتفوق مصر بنتيجة 2-0.

وصف المباراة

بدأت الإثارة مبكرا بعدما حصل منتخب كاب فيردي على ركلة جزاء في الدقيقة 5 بعد خطأ من محمد هاني.

وسجل كاب فيردي الهدف الأول في الدقيقة 7 من ركلة الجزاء التي سددها جاري رودريجيز.

وحاول منتخب مصر تسجيل التعادل وسدد نبيل عماد كرة مرتدة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى العارضة.

وحصل منتخب مصر على مخالفة من أمام منطقة الجزاء سددها عمر مرموش بإتقان لكن الحارس أبعدها إلى ركنية.

وسدد طاهر محمد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس مرة أخرى.

لينتهي الشوط الأول بتقدم كاب فيردي بهدف.

مع بداية الشوط الثاني دفع حسام حسن بكل من محمد شحاتة وأسامة فيصل بدلا من طاهر محمد ونبيل عماد.

ونجح عمر مرموش في تسجيل هدف تعادل مصر في الدقيقة 57 بعدما واجه المرمى من تمريرة رائعة بقدم محمد حمدي، ليسدد الكرة بطريقة رائعة في الشباك.

وسجل أسامة فيصل لمنتخب مصر لكن المحكمة الإماراتية روضة المنصوري لم تحتسب الهدف بسبب وجود خطأ منه ضد حارس المرمى.

وأرسل محمد شحاتة عرضية قابلها رامي ربيعة بضربة رأسية ضعيفة لتمر الكرة جوار القائم.

ورد منتخب كاب فيردي بهجمة مرتدة سريعة وتسديدة من دا كوستا لكن الشناوي أبعد الكرة إلى ركنية.

وشارك الثنائي محمود زلاكة وصلاح محسن بدلا من محمود صابر.

وكاد مرموش يسجل الهدف الثاني لمصر في الدقيقة الأخيرة لكن دفاع كاب فيردي أبعد الكرة.

وأجرى حسام حسن تبديل مزدوج أخير بنزول حسام عبد المجيد والحارس مصطفى شوبير بدلا من أحمد فتوح ومحمد الشناوي.

ركلات الترجيح

وفي ركلات الترجيح أهدر عمر مرموش وأسامة فيصل، وسجل حسام عبد المجيد ومحمد حمدي.

وتصدى مصطفى شوبير لركلتي ترجيح، وأهدر منتخب كاب فيردي ركلتين، لتنتهي الركلات بتفوق مصر 2-0.

