مصر تتعادل مع كاب فيردي.. وشوبير البديل يقود الفراعنة للفوز في ركلات الترجيح

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 20:17

كتب : عمرو عبد المنعم

مصطفى شوبير - مصر - كاب فيردي

تعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدف لكل فريق، وتفوق عليه بركلات الترجيح بنتيجة 2-0، وذلك في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة الإمارات الودية.

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

كاب فيردي
مصر

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، وذلك بعدما تقدم كاب فيردي من ركلة جزاء في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل عمر مرموش للفراعنة في الشوط الثاني.

وذهبت المباراة لركلات الترجيح لتحديد صاحب المركز الثالث، والتي انتهت بتفوق مصر بنتيجة 2-0.

وصف المباراة

Image

بدأت الإثارة مبكرا بعدما حصل منتخب كاب فيردي على ركلة جزاء في الدقيقة 5 بعد خطأ من محمد هاني.

وسجل كاب فيردي الهدف الأول في الدقيقة 7 من ركلة الجزاء التي سددها جاري رودريجيز.

وحاول منتخب مصر تسجيل التعادل وسدد نبيل عماد كرة مرتدة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى العارضة.

وحصل منتخب مصر على مخالفة من أمام منطقة الجزاء سددها عمر مرموش بإتقان لكن الحارس أبعدها إلى ركنية.

وسدد طاهر محمد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس مرة أخرى.

لينتهي الشوط الأول بتقدم كاب فيردي بهدف.

مع بداية الشوط الثاني دفع حسام حسن بكل من محمد شحاتة وأسامة فيصل بدلا من طاهر محمد ونبيل عماد.

ونجح عمر مرموش في تسجيل هدف تعادل مصر في الدقيقة 57 بعدما واجه المرمى من تمريرة رائعة بقدم محمد حمدي، ليسدد الكرة بطريقة رائعة في الشباك.

وسجل أسامة فيصل لمنتخب مصر لكن المحكمة الإماراتية روضة المنصوري لم تحتسب الهدف بسبب وجود خطأ منه ضد حارس المرمى.

وأرسل محمد شحاتة عرضية قابلها رامي ربيعة بضربة رأسية ضعيفة لتمر الكرة جوار القائم.

ورد منتخب كاب فيردي بهجمة مرتدة سريعة وتسديدة من دا كوستا لكن الشناوي أبعد الكرة إلى ركنية.

وشارك الثنائي محمود زلاكة وصلاح محسن بدلا من محمود صابر.

وكاد مرموش يسجل الهدف الثاني لمصر في الدقيقة الأخيرة لكن دفاع كاب فيردي أبعد الكرة.

وأجرى حسام حسن تبديل مزدوج أخير بنزول حسام عبد المجيد والحارس مصطفى شوبير بدلا من أحمد فتوح ومحمد الشناوي.

ركلات الترجيح

وفي ركلات الترجيح أهدر عمر مرموش وأسامة فيصل، وسجل حسام عبد المجيد ومحمد حمدي.

وتصدى مصطفى شوبير لركلتي ترجيح، وأهدر منتخب كاب فيردي ركلتين، لتنتهي الركلات بتفوق مصر 2-0.

منتخب مصر كاب فيردي عمر مرموش مصطفى شوبير
نرشح لكم
إبراهيم حسن: سيطرنا على مباراة أوبكستان.. وحظنا لم يكن جيدا بسبب الأخطاء أحمد حسن يكشف لـ في الجول حقيقة تصريحاته حول تهرب حجازي من المنتخب الثاني أحمد حسن: هذا سبب عدم انضمام حجازي لمنتخب مصر الثاني ضد كاب فيردي.. مرموش يسجل هدفه الدولي الثامن بقميص مصر منتخب مصر الثاني يتعادل سلبيا مع الجزائر استعدادا لكأس العرب انتهت مباراة ودية – مصر (1) 2-0 (1) كاب فيردي.. فوز الفراعنة بركلات الترجيح تشكيل مصر - فتوح أساسي.. وعودة مرموش والشناوي أمام كاب فيردي انتهت ودية - مصر الثاني (0)-(0) الجزائر الثاني
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: سيطرنا على مباراة أوبكستان.. وحظنا لم يكن جيدا بسبب الأخطاء 19 دقيقة | منتخب مصر
جوارديولا: العالم تخلى عن فلسطين.. يجب أن نفعل شيئا ولكني لا أثق في هؤلاء القادة 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحمد حسن يكشف لـ في الجول حقيقة تصريحاته حول تهرب حجازي من المنتخب الثاني 54 دقيقة | منتخب مصر
أحمد حسن: هذا سبب عدم انضمام حجازي لمنتخب مصر الثاني ساعة | منتخب مصر
مصر تتعادل مع كاب فيردي.. وشوبير البديل يقود الفراعنة للفوز في ركلات الترجيح ساعة | منتخب مصر
ضد كاب فيردي.. مرموش يسجل هدفه الدولي الثامن بقميص مصر ساعة | منتخب مصر
هالاند يكشف عن فعل من مانشيني حفزه لتسجيل هدفين ضد إيطاليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – مرعي وداري يشاركان في مران الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517390/مصر-تتعادل-مع-كاب-فيردي-وشوبير-البديل-يقود-الفراعنة-للفوز-في-ركلات-الترجيح