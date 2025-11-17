هالاند يكشف عن فعل من مانشيني حفزه لتسجيل هدفين ضد إيطاليا
الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 18:51
كتب : FilGoal
كشف إيرلند هالاند لاعب منتخب النرويج عن سبب تسجيله لهدفين ضد إيطاليا.
إيرلينج هالاند
النادي : مانشستر سيتي
وتأهل منتخب النرويج إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على إيطاليا بأربعة أهداف مقابل هدف.
وسجل هالاند هدفين خلال فوز فريقه بالمباراة.
وقال هالاند عبر القناة الثانية النرويجية: "الاحتفال في سان سيرو كان جنونيا أنا فخور جدا".
وكشف "عندما كانت النتيجة 1-1 مانشيني بدأ في لمس مؤخرتي ثم فكرت قليلا وقلت ماذا يفعل ثم تحمست قليلا وقلت له شكرا على التحفيز، هيا بنا، ثم سجلت هدفين وأصبحت النتيجة 4-1 لذلك شكرا جزيلا له".
وأضاف "لقد حان وقت الحديث عن كأس العالم، لقد أردت ذلك لأسابيع ولم أتمكن ولذلك كان علينا البقاء كمحترفين، ولكن الآن يمكننا أخيرا التفكير بالمونديال لأننا تأهلنا".
وتأهل منتخب النرويج لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1998.
