هالاند يكشف عن فعل من مانشيني حفزه لتسجيل هدفين ضد إيطاليا

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 18:51

كتب : FilGoal

هالاند مع منتخب النرويج ضد إيطاليا

كشف إيرلند هالاند لاعب منتخب النرويج عن سبب تسجيله لهدفين ضد إيطاليا.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

النرويج

وتأهل منتخب النرويج إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على إيطاليا بأربعة أهداف مقابل هدف.

وسجل هالاند هدفين خلال فوز فريقه بالمباراة.

أخبار متعلقة:
هالاند يُعيد الفايكينج لكأس العالم بعد 28 سنة.. النرويج تُذل إيطاليا برباعية وترسلها للملحق مرموش يخسر جائزة هدف شهر أكتوبر في مانشستر سيتي لصالح هالاند هالاند: نقاط ضعف ليفربول ليست كثيرة.. وهذا ما أفعله من أجل الاستمرار في التألق جوارديولا: كل مرة تخبروني أن هالاند كسر رقما قياسيا جديدا

وقال هالاند عبر القناة الثانية النرويجية: "الاحتفال في سان سيرو كان جنونيا أنا فخور جدا".

وكشف "عندما كانت النتيجة 1-1 مانشيني بدأ في لمس مؤخرتي ثم فكرت قليلا وقلت ماذا يفعل ثم تحمست قليلا وقلت له شكرا على التحفيز، هيا بنا، ثم سجلت هدفين وأصبحت النتيجة 4-1 لذلك شكرا جزيلا له".

وأضاف "لقد حان وقت الحديث عن كأس العالم، لقد أردت ذلك لأسابيع ولم أتمكن ولذلك كان علينا البقاء كمحترفين، ولكن الآن يمكننا أخيرا التفكير بالمونديال لأننا تأهلنا".

وتأهل منتخب النرويج لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1998.

إيرلنج هالاند النرويج إيطاليا
نرشح لكم
بعد غياب نحو 8 أشهر.. ألفونسو ديفيز يعود لتدريبات بايرن سكاي: يوفنتوس ينتظر تقييم إصابة فلاهوفيتش بعد عودته من معسكر صربيا الاتحاد التركي يعلن خروج هاكان تشالهان أوجلو من المعسكر.. وموقفه من دربي ميلان حسم 32 مقعدا.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026 مواجهات نارية مباشرة.. 14 مباراة حاسمة في يومين تكمل عقد الفرق المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم موعد قرعة الملحقين الأوروبي والعالمي المؤهلين لـ كأس العالم 2026 توخيل يحذر بيلينجهام: لن أغير قراري لمجرد التلويح بذراعك ميلان يراقب.. ليفاندوفسكي يكشف اتخاذ قرارا لحسم مستقبله قريبا
أخر الأخبار
أحمد حسن يكشف لـ في الجول حقيقة تصريحاته حول تهرب حجازي من المنتخب الثاني 14 دقيقة | منتخب مصر
أحمد حسن: هذا سبب عدم انضمام حجازي لمنتخب مصر الثاني 21 دقيقة | منتخب مصر
مصر تتعادل مع كاب فيردي.. وشوبير البديل يقود الفراعنة للفوز في ركلات الترجيح 23 دقيقة | منتخب مصر
ضد كاب فيردي.. مرموش يسجل هدفه الدولي الثامن بقميص مصر ساعة | منتخب مصر
هالاند يكشف عن فعل من مانشيني حفزه لتسجيل هدفين ضد إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – مرعي وداري يشاركان في مران الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
منتخب مصر الثاني يتعادل سلبيا مع الجزائر استعدادا لكأس العرب 2 ساعة | منتخب مصر
في الجول يكشف مقترحان جديدان لنظام تصفيات أمم إفريقيا 2027 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517388/هالاند-يكشف-عن-فعل-من-مانشيني-حفزه-لتسجيل-هدفين-ضد-إيطاليا