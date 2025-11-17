منتخب مصر الثاني يتعادل سلبيا مع الجزائر استعدادا لكأس العرب

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 18:20

كتب : FilGoal

مصر أمام الجزائر

تعادل منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب أمام الجزائر سلبيا دون أهداف، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وخاض منتخبا مصر والجزائر وديتين، الأولى انتهت بفوز الفراعنة 3-2، فيما انتهت الثانية بنتيجة سلبية دون أهداف.

وأجرى حلمي طولان 7 تبديلات عن المباراة السابقة.

وحافظ 4 لاعبين على أماكنهم في التشكيل للمرة الثانية على التوالي وهم: عمر فايد، وأكرم توفيق، ومحمد النني، بالإضافة إلى مصطفى سعد.

وبدأ المنتخب بالتشكيل التالي: محمد عواد - كريم العراقي - عمر فايد - رجب نبيل - كريم فؤاد - غنام محمد - أكرم توفيق - محمد النني - مصطفى سعد - محمد مسعد - حسام حسن

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بكرة خطيرة للمنتخب الجزائري عن طريق نسيم الغول في الدقيقة الثانية من جهة اليسار أبعدها دفاع منتخب مصر لركلة ركنية.

سيطر بعدها المنتخب المصري على المباراة، وسدد كريم فؤاد في الدقيقة 20 من داخل منطقة الجزاء ردت من دفاعات منتخب الجزائر.

هدد كريم فؤاد مرمى الجزائر مجددا في الدقيقة 29 ليرسل كرة عرضية من جهة اليسار أبعدها دفاع الجزائر لركلة ركنية.

وسدد عمر فايد في الدقيقة 30 من داخل منطقة الجزاء ردت من دفاعات منتخب الجزائر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، ضغط المنتخب الجزائري في البداية، وسدد عبد الرحمن مزيان لاعب منتخب الجزائر في الدقيقة 50 من يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

أجرى بعدها حلمي طولان 3 تبديلات بنزول أحمد ياسر ريان، وأحمد هاني، وإسلام عيسى، بدلا من حسام حسن وكريم العراقي ومصطفى سعد.

ومنعت العارضة تسديدة إسلام سليماني من إحراز الهدف الأول لصالح الجزائر في الدقيقة 56.

وسجل إسلام سليماني الدقيقة 60 بعد خطأ من لاعبي المنتخب المصري في الخروج بالكرة، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

أجرى طولان تبديلات مجددا بنزول علي لطفي، إسلام سمير، ومحمد عادل بدلا من محمد عواد، وأكرم توفيق، ومحمد مسعد، قبل الدفع بمحمد مجدي أفشة بدلا من النني.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل السلبي دون أهداف.

مصر الجزائر كأس العرب المنتخب الثاني
