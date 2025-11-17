مران الزمالك - انتظام آدم كايد وتدريبات تأهيلية لربيع.. وتصعيد حارس فريق الشباب

انتظم الفلسطيني آدم كايد لاعب الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق، خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية.

وتماثل كايد للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في عضلة السمانة، وأبعدته عن الفريق خلال القترة الماضية.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية اللاعب قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.

كما أدى أحمد ربيع لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية، بعد إصابته العضلة الضامة خلال تواجده في معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، قبل أن يتم استبعاده من صفوف المنتخب.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز أحمد ربيع للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، بتصعيد محمد عبد الفتاح، حارس مرمى فريق الشباب بالنادي مواليد 2005، لتدريبات الفريق الأول خلال مران اليوم، في ظل تواجد محمد صبحي في معسكر المنتخب الأول، ومحمد عواد في معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

وشارك محمد عبد الفتاح في تدريبات الحراس رفقة كل من مهدي سليمان ومحمود الشناوي، تحت قيادة فيتور بيريرا مدرب الحراس.

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة بدنية للاعبين خلال المران.

وتولى البرتغالي نونو كوستا روبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة خفيفة بالكرة.

وبعد انتهاء الفقرة البدنية، ركز الجهاز الفني على تطبيق بعض الجوانب الخططية، وحرص أحمد عبد الرؤوف على توجيه اللاعبين باستمرار، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف الزمالك منافسه زيسكو يوم الأحد 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة.