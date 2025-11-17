جيسوس يرفض إراحة ثنائي النصر

رفض جورجي جيسوس مدرب النصر إراحة الثنائي كينسجلي كومان وأيمن يحيى، وقرر استمرار برنامجهما العلاجي.

وذكر التقرير أن الجهاز الطبي في فريق النصر خصص جلسات علاجية في عيادة النادي للثنائي صباح الإثنين، ولمدة 120 دقيقة مقسمة بالتساوي بينهما كل على حدة، لمواصلة مراحل العلاج والتأهيل.

وأضاف التقرير أن جيسوس اتفق مع الجهاز الطبي على إخضاع الثنائي لعلاج مكثف، وعدم منحهما إجازة، أسوة ببقية زملائهما الذين تم منحهم راحة عن تدريبات الإثنين.

وتستأنف التدريبات يوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الخليج الأحد المقبل، ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

ولفت التقرير إلى أن الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع الفريق، سيكون حاضرا في التدريبات، بعد أن غاب عن المباراة الودية أمام فريق تحت 21 عامًا يوم الأحد، بعد تعرضه لشد عضلي بسيط.

ويتصدر النصر الترتيب العام للدوري بالعلامة الكاملة «24 نقطةً» بعد مرور ثماني جولاتٍ من دوري روشن السعودي.