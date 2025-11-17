مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: تحكيم أجنبي لنهائي المرتبط بعد طلب الأهلي والاتحاد

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 17:04

كتب : هاني العوضي

عمرو الجندي - الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة

استقر الاتحاد المصري لكرة السلة على تعيين حكام أجانب لنهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري.

ويأتي ذلك بناء على طلب الناديين الأهلي والاتحاد طرفا النهائي.

وتستضيف صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر منافسات النهائي بين الفريقين.

أخبار متعلقة:
كرة سلة 3×3 – إعلان قائمة منتخبي مصر للرجال والسيدات لدورة التضامن الإسلامي كرة سلة - الإعلان عن مواعيد نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد سلة - قبل مباراة الفريق الأول.. مرتبط الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي الدوري كرة سلة - الاتحاد السكندري يفوز على سموحة ويتأهل إلى نهائي دوري المرتبط

وكشف مصدر من اتحاد كرة السلة لـ FilGoal.com: "سيتم تعيين حكام أجانب لنهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد بناء على طلب الأهلي الذي سيتحمل تكلفة استقدام الحكام".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد نهائي دوري المرتبط للرجال والمقرر إقامته بين فريقي الأهلي والاتحاد.

وتقام المواجهة الأولى يوم السبت 22 نوفمبر الجاري بين المباراة الثانية يوم 24 من الشهر ذاته.

وحال تم التعادل بين الفريقين يتم اللجوء لمباراة فاصلة في منافسات الرجال يوم الثلاثاء.

كرة سلة الأهلي الاتحاد
نرشح لكم
كرة سلة 3×3 – إعلان قائمة منتخبي مصر للرجال والسيدات لدورة التضامن الإسلامي كرة سلة - الإعلان عن مواعيد نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد سلة - قبل مباراة الفريق الأول.. مرتبط الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي الدوري دوري NBA - كيري ينفجر ويسجل 95 نقطة في 48 ساعة ضد سبيرز كرة سلة - الاتحاد السكندري يفوز على سموحة ويتأهل إلى نهائي دوري المرتبط كرة سلة - الأهلي يتفوق على سبورتنج في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج ويتوج بدوري المرتبط للسيدات كرة سلة - سموحة يتفوق على الاتحاد السكندري في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط
أخر الأخبار
هالاند يكشف عن فعل من مانشيني حفزه لتسجيل هدفين ضد إيطاليا 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – مرعي وداري يشاركان في مران الأهلي ساعة | الدوري المصري
منتخب مصر الثاني يتعادل سلبيا مع الجزائر استعدادا لكأس العرب ساعة | منتخب مصر
في الجول يكشف مقترحان جديدان لنظام تصفيات أمم إفريقيا 2027 ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر مباراة ودية – مصر (1)-(1) كاب فيردي.. هدف غير محتسب من أسامة فيصل ساعة | الكرة المصرية
مران الزمالك - انتظام آدم كايد وتدريبات تأهيلية لربيع.. وتصعيد حارس فريق الشباب 2 ساعة | الكرة المصرية
جيسوس يرفض إراحة ثنائي النصر 2 ساعة | سعودي في الجول
مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: تحكيم أجنبي لنهائي المرتبط بعد طلب الأهلي والاتحاد 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517381/بناء-على-طلب-الأهلي-مصدر-من-اتحاد-السلة-لـ-في-الجول-حكام-أجانب-لنهائي-المرتبط