مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: تحكيم أجنبي لنهائي المرتبط بعد طلب الأهلي والاتحاد
الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 17:04
كتب : هاني العوضي
استقر الاتحاد المصري لكرة السلة على تعيين حكام أجانب لنهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري.
ويأتي ذلك بناء على طلب الناديين الأهلي والاتحاد طرفا النهائي.
وتستضيف صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر منافسات النهائي بين الفريقين.
وكشف مصدر من اتحاد كرة السلة لـ FilGoal.com: "سيتم تعيين حكام أجانب لنهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد بناء على طلب الأهلي الذي سيتحمل تكلفة استقدام الحكام".
وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد نهائي دوري المرتبط للرجال والمقرر إقامته بين فريقي الأهلي والاتحاد.
وتقام المواجهة الأولى يوم السبت 22 نوفمبر الجاري بين المباراة الثانية يوم 24 من الشهر ذاته.
وحال تم التعادل بين الفريقين يتم اللجوء لمباراة فاصلة في منافسات الرجال يوم الثلاثاء.
