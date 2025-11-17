بعد غياب نحو 8 أشهر.. ألفونسو ديفيز يعود لتدريبات بايرن
عاد الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ للتدريبات الجماعية لأول مرة مع اقتراب تعافيه من الإصابة.
وتعرض ديفيز للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة منتخب بلاده كندا ضد أمريكا في دوري أمم كونكاكاف مارس الماضي.
وخاض ديفيز جزء من التدريب الجماعي لبايرن يوم الاثنين.
وهو ما يحدث لأول مرة منذ نحو 8 أشهر.
وكان المدافع الكندي قد بدأ فترة التأهيل منذ فترة، وبدأ ملامسة الكرة قبل أسابيع.
وشارك ديفيز الموسم الماضي 31 مباراة بقميص بايرن ميونيخ وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 آخرين.
وكان اللاعب قد جدد تعاقده مع بايرن ميونيخ حتى عام 2030 بعد أن كان عقده القديم ينتهي في صيف 2025.
