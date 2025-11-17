تشكيل مصر - فتوح أساسي.. وعودة مرموش والشناوي أمام كاب فيردي

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 16:48

كتب : محمد جمال

منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل مواجهة كاب فيردي في بطولة كأس العين الدولية الودية.

ويلتقي منتخب مصر أمام كاب فيردي في تمام السادسة مساءً، في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة.

وشهد التشكيل عودة محمد الشناوي وعمر مرموش للتشكيل الأساسي، وكذلك بدأ أحمد فتوح بشكل أساسي بعدما حل بديلا المباراة السابقة.

ويبدأ المنتخب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد - مروان عطية - محمود صابر

الهجوم: طاهر محمد طاهر - مصطفى محمد - عمر مرموش

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - محمد اسماعيل - محمد شحاته - محمود زلاكة - صلاح محسن - أسامة فيصل - مروان عثمان.

وخسر المنتخب المصري مباراته الأولى أمام أوزبكستان بهدفين نظيفين، فيما خسر كاب فيردي أمام إيران بركلات الترجيح.

ويلتقي منتخبا إيران وأوزبكستان في المباراة النهائية المقررة يوم الثلاثاء.

ويستعد المنتخب المصري لخوض كأس الأمم الإفريقية الشهر المقبل في المغرب.

ويقع المنتخب المصري في مجموعة تضم أنجولا، وزيمبابوي، وجنوب إفريقيا.

