الرياضية: إنزاجي يستقر على بديل بونو خلال أمم إفريقيا

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 16:44

كتب : FilGoal

ياسين بونو - الهلال - محمد كنو

أبدى الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال سعادته للمستويات التي قدمها حارسه الفرنسي ماتيو باتوييه خلال مشاركته مع فريق تحت 21 عاما استعدادا لخلافة المغربي ياسين بونو حين يغيب في كأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن إنزاجي سمح بمشاركة الحارس الفرنسي الشاب في فريق 21 عامًا.

وذلك حرصا على استمراره في لعب المباريات، بعد أن غاب الفترة الماضية للإصابة.

ويعد ذلك جزء من إعداده قبل المرحلة التي سيغيب فيها المغربي ياسين بونو الحارس الأساسي للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

وشارك باتوييه - 21 عاما - أمام البكيرية في دوري الشباب، وقدم أداء مميزًا، بعد أن تصدى للعديد من الكرات والهجمات وأنقذ مرماه من مهاجمي منافسيه، وفقا للتقرير.

وكان الهلال قد ضم الحارس الفرنسي في سبتمبر الماضي، بعقد يمتد حتى 2027.

ويسمح نظام الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمشاركة ثلاثة لاعبين من الفريق الأول مع فريق تحت 21 عامًا من ضمنهم اللاعبون الأجانب.

