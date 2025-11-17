تقرير: هاوسن سليم وجاهز لمواجهة إلتشي

أثبتت الفحوصات التي خضع لها دين هاوسن مدافع ريال مدريد سلامته وجاهزيته لمباراة فريقه المقبلة، وفقا لراديو ماركا.

وأوضح التقرير أن هاوسن سليم ويمكنه المشاركة مع ريال مدريد ضد إلتشي بالدوري الإسباني الأحد المقبل.

وكان هاوسن قد خرج من معسكر منتخب إسبانيا بسبب شعوره بانزعاج عضلي.

وكان لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا قد أوضح أن هاوسن "يشعر بانزعاج بسيط. الأولوية دائمًا هي حماية اللاعب".

وأضاف "نحن في تواصل دائم مع أطباء ريال مدريد، ورأينا أن من الأفضل أن يرتاح".

دين هاوسن شارك مع اللاروخا باستمرار منذ ظهوره الأول في مارس الماضي.

قبل أن يتوقف ذلك في معسكر أكتوبر بسبب مشكلة عضلية.

واستمر الأمر في معسكر نوفمبر.