برشلونة يعود إلى كامب نو

أعلن نادي برشلونة رسميا عودته لخوض مبارياته على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وكشف برشلونة عبر موقعه الرسمي، عن عودة الفريق لخوض مبارياته على كامب نو بدءًا من مواجهة أتليتك بلباو في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة منافسه بلباو يوم 22 نوفمبر الجاري.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، فيما يحل بلباو في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، كشفت عن إرسال النادي جميع الوثائق المطلوبة إلى بلدية برشلونة للحصول على ترخيص المرحلة 1B من إشغال الملعب، وهي الخطوة التي ستسمح بإعادة فتح المدرج الجانبي وزيادة السعة من 27 ألف متفرج (المرحلة 1A) إلى 45 ألف متفرج.

وقامت إدارة التخطيط العمراني في البلدية بمراجعة الملفات التي قدمها النادي، قبل أن تُجرى خلال الأيام المقبلة عمليات التفتيش اللازمة داخل كامب نو للتأكد من استيفاء الشروط، حسب الصحيفة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سيسمح للفريق بخوض ما تبقى من مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال على كامب نو بعد إعادة افتتاحه، إذ تنص اللوائح على أن تُقام جميع مباريات مرحلة المجموعات على الملعب نفسه، وهو ما يجعل الاستاد الأولمبي لويس كومبانيس "مونتجويك" الخيار الحالي المعتمد من الاتحاد.

وتأجلت عودة برشلونة لملعبه كامب نو أكثر من مرة.

وكان من المفترض أن يعود برشلونة لخوض المباريات على ملعبه التاريخي في نهاية 2024 ثم تأجلت لفبراير 2025، وثم تأجلت مرة أخرى.

وسيكون ملعب كامب نو الأكبر في أوروبا بعد زيادة سعته لـ 105 ألف مشجع.

وتحمل برشلونة خسائر مالية كبيرة في ظل ابتعاده عن كامب نو.

وبدأ برشلونة تجديد ملعبه في يونيو 2023، ومن وقتها خاض مبارياته على ملعب لويس كومبانيس.