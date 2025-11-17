برشلونة يعود إلى كامب نو

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 16:16

كتب : FilGoal

ملعب برشلونة الجديد كامب نو

أعلن نادي برشلونة رسميا عودته لخوض مبارياته على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وكشف برشلونة عبر موقعه الرسمي، عن عودة الفريق لخوض مبارياته على كامب نو بدءًا من مواجهة أتليتك بلباو في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

أخبار متعلقة:
لابورتا يكشف عن خطط تمثال ميسي في كامب نو موندو: أخيرا.. الموعد المحتمل لعودة برشلونة إلى كامب نو ميسي يعود لـ كامب نو في زيارة مفاجئة

ويستضيف برشلونة منافسه بلباو يوم 22 نوفمبر الجاري.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، فيما يحل بلباو في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، كشفت عن إرسال النادي جميع الوثائق المطلوبة إلى بلدية برشلونة للحصول على ترخيص المرحلة 1B من إشغال الملعب، وهي الخطوة التي ستسمح بإعادة فتح المدرج الجانبي وزيادة السعة من 27 ألف متفرج (المرحلة 1A) إلى 45 ألف متفرج.

وقامت إدارة التخطيط العمراني في البلدية بمراجعة الملفات التي قدمها النادي، قبل أن تُجرى خلال الأيام المقبلة عمليات التفتيش اللازمة داخل كامب نو للتأكد من استيفاء الشروط، حسب الصحيفة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سيسمح للفريق بخوض ما تبقى من مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال على كامب نو بعد إعادة افتتاحه، إذ تنص اللوائح على أن تُقام جميع مباريات مرحلة المجموعات على الملعب نفسه، وهو ما يجعل الاستاد الأولمبي لويس كومبانيس "مونتجويك" الخيار الحالي المعتمد من الاتحاد.

وتأجلت عودة برشلونة لملعبه كامب نو أكثر من مرة.

وكان من المفترض أن يعود برشلونة لخوض المباريات على ملعبه التاريخي في نهاية 2024 ثم تأجلت لفبراير 2025، وثم تأجلت مرة أخرى.

وسيكون ملعب كامب نو الأكبر في أوروبا بعد زيادة سعته لـ 105 ألف مشجع.

وتحمل برشلونة خسائر مالية كبيرة في ظل ابتعاده عن كامب نو.

وبدأ برشلونة تجديد ملعبه في يونيو 2023، ومن وقتها خاض مبارياته على ملعب لويس كومبانيس.

برشلونة أتليتك بلباو الدوري الإسباني كامب نو
نرشح لكم
تقرير: هاوسن سليم وجاهز لمواجهة إلتشي ميلان يراقب.. ليفاندوفسكي يكشف اتخاذ قرارا لحسم مستقبله قريبا تقرير: جوان جارسيا جاهز للعودة ضد أتلتيك بلباو بعد التعافي من الإصابة آس: زيدان يقود منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2026 تقرير: باريس سان جيرمان يخطط لإعادة اهتمامه بضم جافي في الصيف برشلونة يواجه منافسة إنجليزية شرسة لضم بديل ليفاندوفسكي استعادة الهيمنة.. برشلونة يضرب ريال مدريد برباعية في كلاسيكو السيدات موندو: برشلونة يراقب ثنائي الدوري الألماني لتدعيم الدفاع
أخر الأخبار
بعد غياب نحو 8 أشهر.. ألفونسو ديفيز يعود لتدريبات بايرن 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مصر - فتوح أساسي.. وعودة مرموش والشناوي أمام كاب فيردي 10 دقيقة | منتخب مصر
الرياضية: إنزاجي يستقر على بديل بونو خلال أمم إفريقيا 14 دقيقة | سعودي في الجول
"السوبر في بلد محايدة والدول المستضيفة لكأس الأمم".. في الجول يكشف 6 بنود في اجتماع كاف 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: هاوسن سليم وجاهز لمواجهة إلتشي 34 دقيقة | الدوري الإسباني
برشلونة يعود إلى كامب نو 43 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: يوفنتوس ينتظر تقييم إصابة فلاهوفيتش بعد عودته من معسكر صربيا ساعة | الكرة الأوروبية
الاتحاد التركي يعلن خروج هاكان تشالهان أوجلو من المعسكر.. وموقفه من دربي ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517375/برشلونة-يعود-إلى-كامب-نو