سكاي: يوفنتوس ينتظر تقييم إصابة فلاهوفيتش بعد عودته من معسكر صربيا

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 15:59

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

عاد دوسان فلاهوفيتش إلى تورينو بعد انتهاء مشاركته مع منتخب صربيا، تمهيدًا للخضوع لفحوصات طبية على يد الجهاز الطبي ليوفنتوس خلال الأيام المقبلة.

ويأتي ذلك بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة أثناء التوقف الدولي مع منتخب بلاده.

وقاد فيلاهوفيتش هجوم صربيا في الخسارة أمام إنجلترا 2-0 يوم الخميس، لكنه غاب عن فوز المنتخب على لاتفيا 2-1 يوم الأحد بسبب الإصابة.

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن الإصابة ليست قوية، ما يفتح الباب أمام إمكانية لحاق المهاجم الصربي بمواجهة فريقه السابق فيورنتينا في الدوري الإيطالي الأسبوع المقبل.

وبحسب التقرير ذاته، سيخضع اللاعب لتقييم شامل داخل يوفنتوس خلال الساعات المقبلة لحسم موقفه النهائي.

ويستعد يوفنتوس لأسبوع مزدحم يبدأ يبدأ بزيارة خارج ملعبه لمواجهة فيورنتينا يوم السبت، ثم السفر لملاقاة بودو جليمت النرويجي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأضافت سكاي سبورت إيطاليا أن لويس أوبيندا هو المرشح الأبرز لقيادة الهجوم حال عدم جاهزية فلاهوفيتش.

يوفنتوس يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي عقب مرور 11 جولة حتى الآن برصيد 19 نقطة.

بينما يتقاسم فريقا إنتر ورما الصدارة بـ 24 نقطة لكل منهما.

وسجل فلاهوفيتش ثلاثة أهداف مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي حتى الآن وبفارق هدفين عن صدارة الهدافين.

