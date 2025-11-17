الاتحاد التركي يعلن خروج هاكان تشالهان أوجلو من المعسكر.. وموقفه من دربي ميلان

غادر هاكان تشالهان أوجلو معسكر منتخب تركيا قبل مواجهة إسبانيا في تصفيات كأس العالم مساء غدا الثلاثاء، تمهيدا للعودة إلى إيطاليا والانضمام إلى لاعبي إنتر استعدادا لدربي الغضب يوم الأحد أمام ميلان.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن تشالهان أوجلو يعاني من مشكلة بسيطة في يده لكنها ليست مقلقة.

وأشار التقرير إلى وجود تواصل بالفعل بين الجهاز الطبي لإنتر ونظيره في المنتخب التركي للاطمئنان على حالة اللاعب.

وأضاف التقرير أن الوضع تحت السيطرة وأن لاعب الوسط ليس محل شك في دربي سان سيرو يوم الأحد.

وسيعود كريستيان كييفو المدير الفني ولاعبو إنتر للعمل يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يتواجد تشالهان أوجلو في تدريبات الفريق بشكل طبيعي.

غياب تشالهانوجلو عن المنتخب التركي لا يشكل أزمة كبيرة، خاصة أن الفريق ضمن بشكل كبير المركز الثاني في مجموعته المؤهلة إلى الملحق.

ورغم وجود فرصة حسابية لتجاوز إسبانيا في الصدارة، إلا أن حدوث ذلك يتطلب تغييرا كبيرا في فارق الأهداف أمام منتخب إسبانيا الذي يملك سجلا كاملا دون أي هدف مستقبَل حتى الآن في التصفيات.