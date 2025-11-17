الاتحاد التركي يعلن خروج هاكان تشالهان أوجلو من المعسكر.. وموقفه من دربي ميلان

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 15:54

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - إنتر

غادر هاكان تشالهان أوجلو معسكر منتخب تركيا قبل مواجهة إسبانيا في تصفيات كأس العالم مساء غدا الثلاثاء، تمهيدا للعودة إلى إيطاليا والانضمام إلى لاعبي إنتر استعدادا لدربي الغضب يوم الأحد أمام ميلان.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن تشالهان أوجلو يعاني من مشكلة بسيطة في يده لكنها ليست مقلقة.

وأشار التقرير إلى وجود تواصل بالفعل بين الجهاز الطبي لإنتر ونظيره في المنتخب التركي للاطمئنان على حالة اللاعب.

أخبار متعلقة:
تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا لاوتارو: لم أقصد تصريحاتي ضد تشالهان أوجلو رئيس إنتر يرد على تقارير انتقال هاكان تشالهان أوجلو إلى النصر رغم تصريحات ماروتا.. وكيله: تشالهان أوجلو لن يرحل عن إنتر

وأضاف التقرير أن الوضع تحت السيطرة وأن لاعب الوسط ليس محل شك في دربي سان سيرو يوم الأحد.

وسيعود كريستيان كييفو المدير الفني ولاعبو إنتر للعمل يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يتواجد تشالهان أوجلو في تدريبات الفريق بشكل طبيعي.

غياب تشالهانوجلو عن المنتخب التركي لا يشكل أزمة كبيرة، خاصة أن الفريق ضمن بشكل كبير المركز الثاني في مجموعته المؤهلة إلى الملحق.

ورغم وجود فرصة حسابية لتجاوز إسبانيا في الصدارة، إلا أن حدوث ذلك يتطلب تغييرا كبيرا في فارق الأهداف أمام منتخب إسبانيا الذي يملك سجلا كاملا دون أي هدف مستقبَل حتى الآن في التصفيات.

إنتر هاكان تشالهان أوجلو دربي ميلان
نرشح لكم
بعد غياب نحو 8 أشهر.. ألفونسو ديفيز يعود لتدريبات بايرن سكاي: يوفنتوس ينتظر تقييم إصابة فلاهوفيتش بعد عودته من معسكر صربيا حسم 32 مقعدا.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026 مواجهات نارية مباشرة.. 14 مباراة حاسمة في يومين تكمل عقد الفرق المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم موعد قرعة الملحقين الأوروبي والعالمي المؤهلين لـ كأس العالم 2026 توخيل يحذر بيلينجهام: لن أغير قراري لمجرد التلويح بذراعك ميلان يراقب.. ليفاندوفسكي يكشف اتخاذ قرارا لحسم مستقبله قريبا دوناروما: الخسارة أمام النرويج مؤلمة.. ويجب أن نستعيد الثقة قبل توقف مارس
أخر الأخبار
مباشر مباراة ودية – مصر ضد (0)-(0) فيردي.. ركلة جزاء على محمد هاني 24 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - انتظام آدم كايد وتدريبات تأهيلية لربيع.. وتصعيد حارس فريق الشباب 54 دقيقة | الكرة المصرية
جيسوس يرفض إراحة ثنائي النصر 58 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: تحكيم أجنبي لنهائي المرتبط بعد طلب الأهلي والاتحاد ساعة | كرة سلة
بعد غياب نحو 8 أشهر.. ألفونسو ديفيز يعود لتدريبات بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل مصر - فتوح أساسي.. وعودة مرموش والشناوي أمام كاب فيردي ساعة | منتخب مصر
الرياضية: إنزاجي يستقر على بديل بونو خلال أمم إفريقيا ساعة | سعودي في الجول
"السوبر في بلد محايدة والدول المستضيفة لكأس الأمم".. في الجول يكشف 6 بنود في اجتماع كاف ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517373/الاتحاد-التركي-يعلن-خروج-هاكان-تشالهان-أوجلو-من-المعسكر-وموقفه-من-دربي-ميلان