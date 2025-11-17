حسم 32 مقعدا.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026
الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 15:43
كتب : FilGoal
حسم 32 منتخبا مقاعدهم في كأس العالم 2026 ويتبقى 16 مقعدا متبقيا.
ويتم حسم 10 مقاعد أخرى يومي الإثنين والثلاثاء مع نهاية التوقف الدولي.
بينما سيتم حسم ستة مقاعد في توقف مارس المقبل.
