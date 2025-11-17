حسم 32 مقعدا.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 15:43

كتب : FilGoal

الأرجنتين × فرنسا - نهائي كأس العالم

حسم 32 منتخبا مقاعدهم في كأس العالم 2026 ويتبقى 16 مقعدا متبقيا.

ويتم حسم 10 مقاعد أخرى يومي الإثنين والثلاثاء مع نهاية التوقف الدولي.

بينما سيتم حسم ستة مقاعد في توقف مارس المقبل.

لمعرفة كافة التفاصيل من هنا.

كأس العالم حسم مقاعد
