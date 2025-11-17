مباشر ودية - مصر الثاني (0)-(0) الجزائر الثاني.. انطلاق المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الثاني أمام نظيره الجزائري في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كاس العرب المقررة في قطر ديسمبر المقبل.

والتقى المنتخبان يوم الجمعة الماضي، وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر 3-2.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

-------------------

انطلاق المباراة