مباشر ودية - مصر الثاني (0)-(0) الجزائر الثاني.. انطلاق المباراة

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 15:32

كتب : FilGoal

أكرم توفيق - مصر الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الثاني أمام نظيره الجزائري في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كاس العرب المقررة في قطر ديسمبر المقبل.

والتقى المنتخبان يوم الجمعة الماضي، وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر 3-2.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

أخبار متعلقة:
كاف يعتمد استاد برج العرب لاستضافة المباريات الإفريقية والدولية تشكيل المنتخب الثاني - 7 تبديلات.. وحسام حسن يقود الهجوم أمام الجزائر مواجهات نارية مباشرة.. 14 مباراة حاسمة في يومين تكمل عقد الفرق المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم

-------------------

انطلاق المباراة

منتخب مصر الثاني الجزائر حلمي طولان
نرشح لكم
تشكيل المنتخب الثاني - 7 تبديلات.. وحسام حسن يقود الهجوم أمام الجزائر طولان: هذه أسباب صعوبة مجموعتنا في كأس العرب.. وهؤلاء هم المرشحون للقب أمير سعيود يغيب عن مواجهة منتخب مصر الثاني مواعيد مباريات الإثنين 17 نوفمبر 2025.. منتخبا مصر وتصفيات أوروبا أبو العلا يكشف موقف زيزو وحمدي فتحي ومحمد إسماعيل من المشاركة ضد كاب فيردي بمشاركة مرموش والشناوي.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كاب فيردي جوائز كاف – استبعاد حسام حسن ويوريتشيتش من المرشحين لأفضل مدرب في إفريقيا كأس العرب - منتخبات التصفيات تعلن عن قوائمها الرسمية.. وموعد معرفة منافس مصر
أخر الأخبار
تقرير: هاوسن سليم وجاهز لمواجهة إلتشي 12 دقيقة | الدوري الإسباني
برشلونة يعود إلى كامب نو 20 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: يوفنتوس ينتظر تقييم إصابة فلاهوفيتش بعد عودته من معسكر صربيا 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاتحاد التركي يعلن خروج هاكان تشالهان أوجلو من المعسكر.. وموقفه من دربي ميلان 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
حسم 32 مقعدا.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر ودية - مصر الثاني (0)-(0) الجزائر الثاني.. انطلاق المباراة ساعة | منتخب مصر
رغم الإصابات الكثيرة.. مدرب اليابان: تومياسو يمكنه المشاركة في كأس العالم ساعة | آسيا
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الاستقرار على تدعيم 3 مراكز.. وموقف فايد وجراديشار ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517371/مباشر-ودية-مصر-الثاني-0-0-الجزائر-الثاني-انطلاق-المباراة