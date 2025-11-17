رغم الإصابات الكثيرة.. مدرب اليابان: تومياسو يمكنه المشاركة في كأس العالم

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 15:03

كتب : FilGoal

تاكيهيرو تومياسو - أرسنال

أكد هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان أن المدافع تاكيهيرو تومياسو مدافع أرسنال السابق يمكنه المشاركة في كأس العالم 2026، رغم إصاباته الكثيرة.

وغاب تومياسو عن الكثير من المباريات خلال العامين الأخيرين بسبب لعنة الإصابات.

ونتيجة لذلك فسخ عقده مع المدفعجية قبل عام من نهايته، ولم ينضم لأي فريق.

وقال مورياسو في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أن تومياسو يستطيع المشاركة في كأس العالم".

وأضاف "إذا كان تومياسو في حالة جيدة بالطبع سينضم لقائمة اليابان في كأس العالم".

وتابع "نتابع حالته باستمرار، لكن لا أعلم المستوى الذي سيصل إليه عند تعافيه".

وأتم "إذا رأيت أن تومياسو يظهر بشكل جيد، لن أتردد في ضمه".

ولعب تومياسو 42 مباراة دولية مع المنتخب الياباني، وظهر مع الساموراي في كأس العالم 2022.

اليابان تاكهيرو تومياسو
