مصدر من الأهلي لـ في الجول: الاستقرار على تدعيم 3 مراكز.. وموقف فايد وجراديشار

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 14:58

كتب : أحمد الخولي

احتفالات الأهلي بلقب السوبر المصري

استقر النادي الأهلي على تدعيم 3 مراكز على أقل تقدير في يناير المقبل.

ودخل عمر فايد لاعب فنربخشة التركي المعار إلى أروكا البرتغالي دائرة اهتمامات الأهلي لتدعيم الدفاع في يناير.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "حدث اجتماع خلال الفترة الأخيرة بين لجنة الكرة ولجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ لبحث المراكز التي تحتاج للدعم في الفريق، وتم الاستقرار على 3 مراكز كحد أدنى قبل عرض الأمر على يس توروب".

وشدد "الأهلي يرى أن الفريق يحتاج لدعم مراكز المدافع والظهير الأيسر والمهاجم على أقل تقدير".

وأوضح المصدر "هناك توصل لاتفاق مع محمود الجزار، مع رغبة في التفاوض مع عمر فايد في يناير المقبل، كما يبقى الثنائي يحيى زكريا وتوفيق محمد ضمن دائرة المرشحين لتدعيم الظهير الأيسر".

أما عن الهجوم فاختتم المصدر تصريحاته "يبقى أسامة فيصل حتى الآن أولوية للنادي الأهلي لضمه في يناير، ويفضل الأهلي ذلك الأمر عن التعاقد مع مهاجم أجنبي بدلا من نيتس جراديشار بحثا عن التدعيم بإضافة لاعب جديد".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن توصل الأهلي لاتفاق مع محمود الجزار لضمه سواء في يناير أو بنهاية الموسم.

وينتهي تعاقد الجزار مع البنك الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

وكان الجزار بدأ مسيرته الكروية في نادي الكهرباء وانتقل منه إلى فريق الشباب في الأهلي.

ثم خرج إعارة إلى الجونة قبل أن يرحل بشكل نهائي وينضم من الجونة إلى البنك الأهلي.

